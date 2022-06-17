Українці з 21 червня зможуть обміняти гривні на євро в італійських банках - НБУ

Українські біженці, які наразі перебувають в Італії, з 21 червня зможуть обміняти готівкову гривню на євро у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти гривню на євро у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків у межах ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.

Відповідний перелік налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні. У випадку переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснюватися їх законним опікуном.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Також обміну не підлягатимуть зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Нагадаємо, що українці також зможуть обміняти готівкову гривню у Нідерландах, Бельгії та Швеції, але з лімітом до 10 000 грн на одну особу.