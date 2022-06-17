Украинцы с 21 июня смогут обменять гривны на евро в итальянских банках – НБУ

Украинские беженцы, находящиеся в Италии, с 21 июня смогут обменять наличные гривны на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена международная защита, смогут обменять гривну на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков в пределах лимита до 10 тысяч гривен на человека.

Соответствующий список насчитывает более 400 отделений банков-партнеров по всей стране. В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны производиться их законным опекуном.

К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Также обмену не подлежат изношенные банкноты и с дефектами.

Напомним, что украинцы также смогут обменять наличные гривны в Нидерландах, Бельгии и Швеции, но с лимитом до 10 000 грн на одного человека.