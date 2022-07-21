Банки группы Raiffeisen из-за решения НБУ прекращают покупать гривню у украинцев за границей

Банки группы Raiffeisen в Австрии, Словакии, Венгрии и Чехии с 25 июля прекратят обмен наличной гривны. Об этом сообщает украинский Райффайзен Банк.

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Соответствующее решение было принято из-за того, что 21 июля Национальный банк Украины отменил разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранных финучреждений за безналичную иностранную валюту.

Как отмечают в Райффайзен Банке, за время предоставления этой услуги в дочерних учреждениях австрийской банковской группы украинцы обменяли более 1,1 миллиарда гривен наличными на местную валюту. Украинский Райффайзен Банк, соответственно, обеспечивал перевозку наличной гривни из стран Европы обратно в Украину.

Напомним, что с начала войны Нацбанк Украины заключил соглашения с регуляторами целого ряда европейских стран о возможности обмена в этих странах наличной гривны – в частности, с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции, Нидерландов и Швейцарии. Однако теперь такая возможность оказалась под угрозой из-за вышеупомянутого решения от 21 июля.

Кроме того, в четверг НБУ решил обвалить курс гривны к доллару на 25% до 36,57 гривны, оставив при этом неизменным курс к евро и оставив эти курсы фиксированными.

Также украинский регулятор установил недельный лимит на снятие за рубежом средств с гривневых карт в 12,5 тысяч гривен, наряду с существующим лимитом в 50 тысяч в месяц. Также уменьшен ежемесячный лимит на P2P-переводы граждан за границу с гривневых карт украинских банков со 100 тысяч гривен в эквиваленте до 30 тысяч. Ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых карт установлен в размере 100 тысяч гривен в эквиваленте со всех счетов клиента в банке, открытых в гривне.

Помимо этого, НБУ разрешил банкам с 21 июля продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен в эквиваленте.

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