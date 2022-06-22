Українці у Швейцарії зможуть обмінювати гривні на франки: які є обмеження

Національний банк України та Національний банк Швейцарії 22 червня уклали угоду, яка дасть можливість українцям обмінювати гривні на швейцарські франки у самій Швейцарії.

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Як повідомляє пресслужба НБУ, угода почне діяти з 27 червня. Повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Здійснити обмін можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Обмін здійснюватиметься за фіксованим курсом гривні до швейцарського франка, який визначатиме НБУ. Інформація про курс щотижня публікуватиметься на сайтах UBS та Credit Suisse.

"Щиро вдячний колегам із Національного банку Швейцарії за підтримку наших громадян, які через війну вимушено опинилися поза межами нашої держави. НБУ продовжує активний діалог із центробанками країн-партнерів, щоб українські переселенці мали можливість обміняти готівкову гривню на місцеву валюту", – наголосив голова регулятора Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що з початку війни Нацбанк України вже уклав аналогічні угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландів.

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