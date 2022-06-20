Ризикові ініціативи Ради і "зигзаг" від євро. Чого очікувати від курсу валют наприкінці червня

Заради перемоги у війні керівництво держави може піти на ризикові кроки, що здатні поглибити економічну кризу. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, який у випадку прийняття дозволить НБУ проводити емісію гривні для фінансування оборонних видатків без додаткових погоджень.

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Неконтрольована емісія гривні створює підґрунтя для масштабного ослаблення національної валюти після скасування режиму фіксованого валютного курсу. Надлишкова грошова маса в умовах скорочення експорту потрапить на валютний ринок і може призвести до важких економічних наслідків.

Як звертає увагу у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, від початку бойових дій шляхом продажу військових ОВДП до держбюджету було залучено 99,63 млрд грн ($3,39 млрд). Проте основним власником держоблігацій залишається Нацбанк.

На його балансі їх перебуває вже на суму 190 млрд грн ($6,95 млрд).

"По суті, це є обсяг "надрукованої" гривні, який може призвести до її девальвації щодо іноземних валют у разі скасування фіксованих обмінних курсів. Якщо НБУ зможе емітувати її практично безконтрольно, наслідки можуть бути дуже серйозними", – попереджає експерт.

За його словами, криза 2015 року здасться "легким переляком" на тлі падіння ВВП на 45%. А саме такий прогноз по ВВП України на 2022 рік дає Світовий банк.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня НБУ на міжбанківському валютному ринку продав понад $1,055 млрд, а придбав традиційно мізерну суму – $8,3 млн, скоротивши таким чином за пять днів золотовалютні резерви на $1,047 млрд. Протягом війни Нацбанк продав більшу суму тільки 23-27 травня – $1,431 млрд.

З початку війни Нацбанк на міжбанку купив понад $1,184 млрд, а продав майже $8,453 млрд (сальдо – мінус $7,269 млрд). З початку року регулятор придбав понад 1,841 млрд, а реалізував на міжбанку більше 11,223 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" на $9,382 млрд.

Відмітимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише при фіксованому курсі (29,25 грн/$ та 30,69 грн/€). По-друге, з початку війни НБУ розпочав проводити інтервенції в євро, але з середини травня припинив. Протягом війни НБУ купив на міжбанку майже €111 млн, а продав €1,789 млрд.

І євро, і долар Нацбанк продавав і продає на міжбанку через банки підприємствам для купівлі критичного імпорту – товарів, найбільш необхідних в часи війни. НБУ встановив такі обмеження на міжбанку зокрема і для того, щоб утримати в Україні побільше інвалюти заради підтримки гривні.

Що відбувалося на готівковому ринку

На готівковому валютному ринку минулий тиждень пройшов без різких курсових коливань - інвалюта плавно дорожчала. У банках в понеділок, 13 червня, середній по Україні курс долара складав 34,8-35,5 грн/$, а вже на кінець минулого тижня – 35,2-35,9 грн/$.

Втім, опитані нами аналітики переконані, що віднайшовши рівновагу, долар на готівковому ринку буде трохи дешевшати, а спред по ньому буде звужуватись. І дійсно, вже в понеділок, 20 червня, середній курс по готівковому долару в банках склав вже 35,2-35,85 грн/$.

На "Чорному ринку" на 13 червня курс долара складав 35,4-35,7 грн/$. У вівторок спред звузився. У четвер інвалюта подорожчала до 35,57-35,75 грн/$, але до кінця минулого тижня валюта плавно подешевшала зі звуженням спреду до 35,5-35,63 грн/$.

З євро ситуація подібна. У понеділок, 13 червня, середній курс у банках складав 36,6-37,5 грн/€, а у минулу неділю з несуттєвим збільшенням спреду – 36,8-37,8 грн/€. Найвірогідніше, цього тижня євро на готівковому ринку злегка здешевшає.

На "чорному ринку" євро "намалював зигзаг".

У понеділок, 13 червня, на "чорному ринку" курс євровалюти складав 37,3-37,7 грн/€, а вже під кінець тижня – після хитань протягом кількох днів – 37,3-37,55 грн/€. Втім, передумов для курсових стрибків на "чорному ринку" і по долару, і по євро не передбачається.

"На готівковому ринку гривня до долара опустилася нижче 35,5 грн/$, а євро послабився до позначки 37,5 грн/€. Позитивний ефект від рішення НБУ дозволити банкам продавати іноземні валюти за ринковим курсом практично вичерпано", – коментує ситуацію Гойлов.