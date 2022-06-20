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Рисковые инициативы Рады и "зигзаг" от евро. Чего ждать от курса валют в конце июня
Ради победы в войне руководство государства может пойти на рисковые шаги, способные усугубить экономический кризис. Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте, который в случае принятия позволит НБУ проводить эмиссию гривны для финансирования оборонных расходов без дополнительных согласований.
Неконтролируемая эмиссия гривны создает основу для масштабного ослабления национальной валюты после отмены режима фиксированного валютного курса. Избыточная денежная масса в условиях сокращения экспорта попадет на валютный рынок и может привести к тяжелым экономическим последствиям.
Как обращает внимание в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, с начала боевых действий по продаже военных ОВГЗ в госбюджет было привлечено 99,63 млрд грн ($3,39 млрд). Однако основным держателем гособлигаций остается Нацбанк.
На его балансе их уже находится на сумму 190 млрд грн ($6,95 млрд).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"По сути, это объем "напечатанной" гривны, который может привести к ее девальвации по иностранным валютам в случае отмены фиксированных обменных курсов. Если НБУ сможет эмитировать ее практически бесконтрольно, последствия могут быть очень серьезными", - предупреждает эксперт.
По его словам, кризис 2015 года покажется "легким испугом" на фоне падения ВВП на 45%. Именно такой прогноз по ВВП Украины на 2022 год дает Всемирный банк.
Как прошли торги на межбанке
На минувшей неделе НБУ на межбанковском валютном рынке продал более $1,055 млрд, а приобрел традиционно мизерную сумму – $8,3 млн, сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы на $1,047 млрд. В течение войны Нацбанк продал большую сумму только 23-27 мая – $1,431 млрд.
С начала войны Нацбанк на межбанке купил более $1,184 млрд, а продал почти $8,453 млрд (сальдо – минус $7,269 млрд). С начала года регулятор приобрел более 1,841 млрд, а реализовал на межбанке более 11,223 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" на $9,382 млрд.
Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только при фиксированном курсе (29,25 грн/$ и 30,69 грн/€). Во-вторых, с начала войны НБУ начал проводить интервенции в евро, но с середины мая прекратил. В течение войны НБУ купил на межбанке около €111 млн, а продал €1,789 млрд.
И евро, и доллар Нацбанк продавал и продает на межбанке через банки предприятиям для покупки критического импорта – товаров, наиболее необходимых во время войны. НБУ установил такие ограничения на межбанке в том числе и для того, чтобы удержать в Украине побольше инвалюты для поддержки гривни.
Что происходило на наличном рынке
На наличном валютном рынке минувшая неделя прошла без резких курсовых колебаний – инвалюта плавно дорожала. В банках в понедельник, 13 июня, средний по Украине курс доллара составлял 34,8-35,5 грн/$, а уже к концу минувшей недели - 35,2-35,9 грн/$.
Впрочем, опрошенные нами аналитики убеждены, что обретя равновесие, доллар на наличном рынке будет немного дешеветь, а спред по нему будет сужаться. И действительно, уже в понедельник, 20 июня, средний курс по наличному доллару в банках составил уже 35,2-35,85 грн/$.
На "Черном рынке" на 13 июня курс доллара составлял 35,4–35,7 грн/$. Во вторник спред сузился. В четверг инвалюта подорожала до 35,57-35,75 грн/$, но к концу минувшей недели валюта плавно подешевела с сужением спреда до 35,5-35,63 грн/$.
С евро ситуация схожая. В понедельник, 13 июня, средний курс в банках составлял 36,6-37,5 грн/€, а в минувшее воскресенье с несущественным увеличением спреда – 36,8-37,8 грн/€. Вероятнее всего, на этой неделе евро на наличном рынке слегка удешевится.
На "черном рынке" евро "нарисовал зигзаг".
В понедельник, 13 июня, на "черном рынке" курс евровалюты составлял 37,3-37,7 грн/€, а уже к концу недели – после шатаний в течение нескольких дней – 37,3-37,55 грн/€. Впрочем, предпосылок для курсовых скачков на "черном рынке" и по доллару, и по евро не предполагается.
"На наличном рынке гривна к доллару опустилась ниже 35,5 грн/$, а евро ослаб до отметки 37,5 грн/€. Положительный эффект от решения НБУ разрешить банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу практически исчерпано", – комментирует ситуацию Гойлов.