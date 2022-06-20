Рисковые инициативы Рады и "зигзаг" от евро. Чего ждать от курса валют в конце июня

Ради победы в войне руководство государства может пойти на рисковые шаги, способные усугубить экономический кризис. Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте, который в случае принятия позволит НБУ проводить эмиссию гривны для финансирования оборонных расходов без дополнительных согласований.

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Неконтролируемая эмиссия гривны создает основу для масштабного ослабления национальной валюты после отмены режима фиксированного валютного курса. Избыточная денежная масса в условиях сокращения экспорта попадет на валютный рынок и может привести к тяжелым экономическим последствиям.

Как обращает внимание в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, с начала боевых действий по продаже военных ОВГЗ в госбюджет было привлечено 99,63 млрд грн ($3,39 млрд). Однако основным держателем гособлигаций остается Нацбанк.

На его балансе их уже находится на сумму 190 млрд грн ($6,95 млрд).

"По сути, это объем "напечатанной" гривны, который может привести к ее девальвации по иностранным валютам в случае отмены фиксированных обменных курсов. Если НБУ сможет эмитировать ее практически бесконтрольно, последствия могут быть очень серьезными", - предупреждает эксперт.

По его словам, кризис 2015 года покажется "легким испугом" на фоне падения ВВП на 45%. Именно такой прогноз по ВВП Украины на 2022 год дает Всемирный банк.

Как прошли торги на межбанке

На минувшей неделе НБУ на межбанковском валютном рынке продал более $1,055 млрд, а приобрел традиционно мизерную сумму – $8,3 млн, сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы на $1,047 млрд. В течение войны Нацбанк продал большую сумму только 23-27 мая – $1,431 млрд.

С начала войны Нацбанк на межбанке купил более $1,184 млрд, а продал почти $8,453 млрд (сальдо – минус $7,269 млрд). С начала года регулятор приобрел более 1,841 млрд, а реализовал на межбанке более 11,223 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" на $9,382 млрд.

Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только при фиксированном курсе (29,25 грн/$ и 30,69 грн/€). Во-вторых, с начала войны НБУ начал проводить интервенции в евро, но с середины мая прекратил. В течение войны НБУ купил на межбанке около €111 млн, а продал €1,789 млрд.

И евро, и доллар Нацбанк продавал и продает на межбанке через банки предприятиям для покупки критического импорта – товаров, наиболее необходимых во время войны. НБУ установил такие ограничения на межбанке в том числе и для того, чтобы удержать в Украине побольше инвалюты для поддержки гривни.

Что происходило на наличном рынке

На наличном валютном рынке минувшая неделя прошла без резких курсовых колебаний – инвалюта плавно дорожала. В банках в понедельник, 13 июня, средний по Украине курс доллара составлял 34,8-35,5 грн/$, а уже к концу минувшей недели - 35,2-35,9 грн/$.

Впрочем, опрошенные нами аналитики убеждены, что обретя равновесие, доллар на наличном рынке будет немного дешеветь, а спред по нему будет сужаться. И действительно, уже в понедельник, 20 июня, средний курс по наличному доллару в банках составил уже 35,2-35,85 грн/$.

На "Черном рынке" на 13 июня курс доллара составлял 35,4–35,7 грн/$. Во вторник спред сузился. В четверг инвалюта подорожала до 35,57-35,75 грн/$, но к концу минувшей недели валюта плавно подешевела с сужением спреда до 35,5-35,63 грн/$.

С евро ситуация схожая. В понедельник, 13 июня, средний курс в банках составлял 36,6-37,5 грн/€, а в минувшее воскресенье с несущественным увеличением спреда – 36,8-37,8 грн/€. Вероятнее всего, на этой неделе евро на наличном рынке слегка удешевится.

На "черном рынке" евро "нарисовал зигзаг".

В понедельник, 13 июня, на "черном рынке" курс евровалюты составлял 37,3-37,7 грн/€, а уже к концу недели – после шатаний в течение нескольких дней – 37,3-37,55 грн/€. Впрочем, предпосылок для курсовых скачков на "черном рынке" и по доллару, и по евро не предполагается.

"На наличном рынке гривна к доллару опустилась ниже 35,5 грн/$, а евро ослаб до отметки 37,5 грн/€. Положительный эффект от решения НБУ разрешить банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу практически исчерпано", – комментирует ситуацию Гойлов.