Украинцы в Швейцарии смогут обменивать гривны на франки: какие есть ограничения

Национальный банк Украины и Национальный банк Швейцарии 22 июня заключили соглашение, которое позволит украинцам обменивать гривны на швейцарские франки в самой Швейцарии.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, соглашение начнет действовать с 27 июня. Совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарии, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки в отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Совершить обмен возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. К обмену будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена приниматься не будут).

Обмену не подлежат сильно изношенные банкноты и банкноты с дефектами. Обмен будет осуществляться по фиксированному курсу гривны к швейцарскому франку, определяемому НБУ. Информация о курсе будет еженедельно публиковаться на сайтах UBS и Credit Suisse.

"Искренне благодарен коллегам из Национального банка Швейцарии за поддержку наших граждан, которые из-за войны вынужденно оказались за пределами нашего государства. НБУ продолжает активный диалог с центробанками стран-партнеров, чтобы украинские переселенцы имели возможность обменять наличную гривну на местную валюту", - подчеркнул глава регулятора Кирилл Шевченко.

Напомним, что с начала войны Нацбанк Украины уже заключил аналогичные соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландов.

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