У додатку monobank з'явилася можливість купити валюту

Купити валюту можна в межах ліміту 50 тисяч гривень на місяць (для розміщення на новий строковий депозит терміном 3 місяці та довше).

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Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсалбанку та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 тисяч гривень).

"Потрібно оновити застосунок. Доступно для всіх андроїдів та бета iOS. Основна версія iOS пішла на рев'ю у Apple і буде доступна протягом 1-2 днів", - пише Гороховський.

Він зазначив, що у разі ажіотажного попиту monobank залишає за собою право припинення продажу валюти.

Нагадаємо, що українці кинулися відкривати більше карток, щоб обійти ліміт НБУ на закордонні закупівлі.