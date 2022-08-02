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У додатку monobank з'явилася можливість купити валюту
Купити валюту можна в межах ліміту 50 тисяч гривень на місяць (для розміщення на новий строковий депозит терміном 3 місяці та довше).
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсалбанку та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 тисяч гривень).
"Потрібно оновити застосунок. Доступно для всіх андроїдів та бета iOS. Основна версія iOS пішла на рев'ю у Apple і буде доступна протягом 1-2 днів", - пише Гороховський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він зазначив, що у разі ажіотажного попиту monobank залишає за собою право припинення продажу валюти.
Нагадаємо, що українці кинулися відкривати більше карток, щоб обійти ліміт НБУ на закордонні закупівлі.