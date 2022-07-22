Українці кинулися відкривати більше карток, щоб обійти ліміт НБУ на закордонні закупівлі

Державні Ощадбанк і Укргазбанк вийшли на перше місце в Україні серед встановлюваних застосунків. На це, зокрема, звернув увагу і засновник monobank Олег Гороховський. Українці встановлюють застосунки і стають клієнтами більшої кількості банків, щоб обійти обмеження НБУ.

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"Для того, щоб "обійти" нове обмеження 100 тис. грн на місяць за кордоном, мабуть, потрібно відкрити карти скрізь. Зустрічайте! Нові лідери українського банкінгу – Ощадбанк та Укргазбанк", – іронічно відмітив Гороховський.

У четвер, 21 липня, Національний банк встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

Ця новина відразу збурила українських волонтерів, які закуповують за кордоном за валюту, конвертуючи гривню, безліч товарів як для ЗСУ, так і цивільних. Голова регулятора Кирило Шевченко, відповідаючи на запитання Delo.ua, волонтерів заспокоїв.

"Національний банк, враховуючи запити волонтерів, ще на початку квітня дозволив фізичним особам перераховувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту у 400 тис. грн (в еквіваленті)", – сказав тоді Шевченко.

До таких товарів, нагадав очільник НБУ, належить більшість тих, що постачаються за допомогою волонтерів: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотники, спальні мішки, каремати та засоби надання домедичної допомоги. Тощо.

"Хочу наголосити, що НБУ не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юросіб з метою закупівлі товарів волонтерської допомоги. НБУ завжди підтримував волонтерський рух і готовий до діалогу", – підкреслив він.

Втім, це таки не вирішило проблем волонтерів, діяльності яких і надалі перешкоджає той самий ліміт, про що вони самі масово скаржаться у соціальних мережах.