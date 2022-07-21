Волонтерам боятися нічого. В НБУ пояснили обмеження щодо закордонних закупівель

Національний банк встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

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Ця новина відразу збурила українських волонтерів, які закуповують за кордоном за валюту, конвертуючи гривню, безліч товарів як для ЗСУ, так і цивільних. Втім, голова регулятора Кирило Шевченко, відповідаючи на запитання Delo.ua, волонтерів заспокоїв.

"Національний банк, враховуючи запити волонтерів, ще на початку квітня дозволив фізичним особам перераховувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту у 400 тис. грн (в еквіваленті)", – сказав Шевченко.

До таких товарів, нагадав очільник НБУ, належить більшість тих, що постачаються за допомогою волонтерів: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотники, спальні мішки, каремати та засоби надання домедичної допомоги. Тощо.

"Хочу наголосити, що НБУ не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юросіб з метою закупівлі товарів волонтерської допомоги. НБУ завжди підтримував волонтерський рух і готовий до діалогу", – підкреслив він.

Нагадаємо, у вівторок Нацбанк повідомив про ряд важливих рішень. Серед них – і встановлення нового офіційного курсу гривні на міжбанку.