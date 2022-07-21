Волонтерам бояться нечего. В НБУ объяснили ограничения по зарубежным закупкам

Национальный банк установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

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Эта новость сразу взбудоражила украинских волонтеров, закупающих за границей за валюту, конвертируя гривну, множество товаров как для ВСУ, так и гражданских. Но глава регулятора Кирилл Шевченко, отвечая на вопрос Delo.ua, волонтеров успокоил.

"Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля разрешил физическим лицам перечислять иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита в 400 тыс. грн (в эквиваленте)", – сказал Шевченко.

К таким товарам, напомнил глава НБУ, относится большинство поставляемых с помощью волонтеров: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежки, беспилотники, спальные мешки, карематы, средства предоставления медицинской помощи и тому подобное.

"Хочу подчеркнуть, что НБУ не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо других юрлиц с целью закупки товаров волонтерской помощи. НБУ всегда поддерживал волонтерское движение и готов к диалогу", - подчеркнул он.

Напомним, во вторник Нацбанк сообщил о ряде важных решений. Среди них – и установление нового официального курса гривны на межбанке.