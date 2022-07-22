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Категория
Банки
Дата публикации

Украинцы бросились открывать больше карт, чтобы обойти лимит НБУ на зарубежные закупки

Украинцы бросились открывать больше карт, чтобы обойти лимит НБУ на зарубежные закупки

Государственные Ощадбанк и Укргазбанк вышли на первое место в Украине среди устанавливаемых приложений. На это обратил внимание и основатель monobank Олег Гороховский. Украинцы устанавливают приложения и становятся клиентами большего количества банков, чтобы обойти ограничение НБУ.

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"Для того чтобы "обойти" новое ограничение 100 тыс. грн в месяц за границей, пожалуй, нужно открыть карты везде. Встречайте! Новые лидеры украинского банкинга - Ощадбанк и Укргазбанк", - иронически отметил Гороховский.

В четверг, 21 июля, Национальный банк установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карточек в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

Эта новость сразу взбудоражила украинских волонтеров, закупающих за границей за валюту, конвертируя гривну, множество товаров как для ВСУ, так и гражданских. Глава регулятора Кирилл Шевченко, отвечая на вопрос Delo.ua, волонтеров успокоил.

"Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля разрешил физическим лицам перечислять иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита в 400 тыс. грн (в эквиваленте)", – сказал Шевченко.

К таким товарам, напомнил глава НБУ, относится большинство поставляемых с помощью волонтеров: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежки, беспилотники, спальные мешки, карематы и средства предоставления медицинской помощи. Тому подобное.

"Хочу подчеркнуть, что НБУ не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо других юрлиц с целью закупки товаров волонтерской помощи. НБУ всегда поддерживал волонтерское движение и готов к диалогу", - подчеркнул он.

Впрочем, это не решило проблем волонтеров, деятельности которых и дальше препятствует тот же лимит, о чем они сами массово жалуются в социальных сетях.

Автор:
Максим Беркаль