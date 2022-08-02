В приложении monobank появилась возможность купить валюту

Купить валюту можно в пределах лимита 50 тысяч гривен в месяц (для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и дольше).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По окончании срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях Универсалбанка и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 тысяч гривен).

"Нужно обновить приложение. Доступно для всех андроидов и бета iOS. Основная версия iOS пошла на ревью у Apple и будет доступна в течение 1-2 дней", - пишет Гороховский.

Он отметил, что в случае ажиотажного спроса monobank оставляет за собой право на прекращение продажи валюты.

Напомним, что украинцы бросились открывать больше карточек, чтобы обойти лимит НБУ на зарубежные закупки.