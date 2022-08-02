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В приложении monobank появилась возможность купить валюту
Купить валюту можно в пределах лимита 50 тысяч гривен в месяц (для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и дольше).
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
По окончании срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях Универсалбанка и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 тысяч гривен).
"Нужно обновить приложение. Доступно для всех андроидов и бета iOS. Основная версия iOS пошла на ревью у Apple и будет доступна в течение 1-2 дней", - пишет Гороховский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что в случае ажиотажного спроса monobank оставляет за собой право на прекращение продажи валюты.
Напомним, что украинцы бросились открывать больше карточек, чтобы обойти лимит НБУ на зарубежные закупки.