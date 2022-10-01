Український необанк monobank збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на депозиті до 100 тис доларів. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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"З сьогоднішнього дня у додатку mono моно купити валюту на 100к на місяць, а було не більше 50к. Купити валюту поки що, на жаль, моно лише на тримісячний депозит", — розповів банківр.

Усього за два місяці клієнти monobank купили валюти на 110 млн доларів.

Нещодавно клієнти державного ПриватБанку отримали можливість онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах. Тепер відкрити валютний вклад у ПриватБанку у доларах чи євро можна на строк від 3 місяців під 0,01%, максимальна сума вкладу або вкладів становить, згідно норм НБУ, до 50 тис. грн (в екв.) на місяць.

До цього, ще на початку серпня Укрексімбанк та Кредобанк запровадили продаж валюти для розміщення на депозит.

Це стало можливим завдяки тому, що НБУ дозволив банкам продавати фізособам безготівкову іноземну валюту. Для цього регулятор вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.