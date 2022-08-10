Кредобанк впровадив продаж безготівкової валюти для розміщення на депозит

Кредобанк у зв'язку з відповідним рішенням Нацбанку запровадив для фізичних осіб можливість купівлі безготівкової валюти для розміщення на депозит. Мінімальний термін розміщення вкладу без дострокового розірвання – три місяці. Про це 10 серпня повідомила пресслужба банку.

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Купити можна лише долар США в відділенні Кредобанку, попередньо заповнивши відповідну заяву. Клієнти можуть купити не більше 50 тисяч у гривневому еквіваленті.. При цьому діє умова: гроші потрібно розмістити на вклад "Прибутковий". Мінімальна сума купівлі – 500 доларів США. Процентні ставки за вкладом становлять 0,01% і виплачуються в кінці терміну або щомісяця на рахунок клієнта в Кредобанку.

"Депозитні вклади у валюті – це радше лояльне ставлення до клієнта, аніж власна вигода для банку", — розповів директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Олександр Супрунович.

Раніше Укрексімбанк розпочав продаж за заявками приватних клієнтів безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання. До цього купівлю валюти для розміщення на новий депозит терміном від трьох місяців запровадив monobank.