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Кредобанк впровадив продаж безготівкової валюти для розміщення на депозит
Кредобанк у зв'язку з відповідним рішенням Нацбанку запровадив для фізичних осіб можливість купівлі безготівкової валюти для розміщення на депозит. Мінімальний термін розміщення вкладу без дострокового розірвання – три місяці. Про це 10 серпня повідомила пресслужба банку.
Купити можна лише долар США в відділенні Кредобанку, попередньо заповнивши відповідну заяву. Клієнти можуть купити не більше 50 тисяч у гривневому еквіваленті.. При цьому діє умова: гроші потрібно розмістити на вклад "Прибутковий". Мінімальна сума купівлі – 500 доларів США. Процентні ставки за вкладом становлять 0,01% і виплачуються в кінці терміну або щомісяця на рахунок клієнта в Кредобанку.
"Депозитні вклади у валюті – це радше лояльне ставлення до клієнта, аніж власна вигода для банку", — розповів директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Олександр Супрунович.
Раніше Укрексімбанк розпочав продаж за заявками приватних клієнтів безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання. До цього купівлю валюти для розміщення на новий депозит терміном від трьох місяців запровадив monobank.Підписуйтесь на наш Telegram канал
21 липня 2022 року НБУ дозолив продавати безготівкову валюту громадянам України із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис грн в еквіваленті.