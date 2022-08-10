- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Кредобанк ввел продажу безналичной валюты для размещения на депозит
Кредобанк в связи с соответствующим решением Нацбанка ввел для физических лиц возможность покупки безналичной валюты для размещения на депозит. Минимальный срок размещения вклада без досрочного расторжения – три месяца. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба банка.
Купить можно только доллар США в отделении Кредобанка, предварительно заполнив соответствующее заявление. Клиенты могут купить не более 50 тысяч в гривневом эквиваленте. При этом действует условие: деньги нужно разместить на вклад "Прибыльный". Минимальная сумма покупки – 500 долларов США. Процентные ставки по вкладу составляют 0,01% и выплачиваются в конце срока или ежемесячно на счет клиента в Кредобанке.
"Депозитные вклады в валюте - это скорее лояльное отношение к клиенту, нежели собственная выгода для банка", - рассказал директор департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Александр Супрунович.
Ранее Укрэксимбанк начал продажу по заявкам частных клиентов безналичной валюты с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения. До этого покупку валюты для размещения на новый депозит сроком от трех месяцев ввел monobank .Подписывайтесь на наш YouTube канал
21 июля 2022 года НБУ позволил продавать безналичную валюту гражданам Украины с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс грн в эквиваленте.