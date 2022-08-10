Кредобанк ввел продажу безналичной валюты для размещения на депозит

Кредобанк в связи с соответствующим решением Нацбанка ввел для физических лиц возможность покупки безналичной валюты для размещения на депозит. Минимальный срок размещения вклада без досрочного расторжения – три месяца. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба банка.

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Купить можно только доллар США в отделении Кредобанка, предварительно заполнив соответствующее заявление. Клиенты могут купить не более 50 тысяч в гривневом эквиваленте. При этом действует условие: деньги нужно разместить на вклад "Прибыльный". Минимальная сумма покупки – 500 долларов США. Процентные ставки по вкладу составляют 0,01% и выплачиваются в конце срока или ежемесячно на счет клиента в Кредобанке.

"Депозитные вклады в валюте - это скорее лояльное отношение к клиенту, нежели собственная выгода для банка", - рассказал директор департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Александр Супрунович.

Ранее Укрэксимбанк начал продажу по заявкам частных клиентов безналичной валюты с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения. До этого покупку валюты для размещения на новый депозит сроком от трех месяцев ввел monobank .