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"Подготовка к блекауту": некоторые сервисы monobank 20 ноября временно не будут доступны
Мобильный банк monobank решил подготовиться к варианту полного прекращения электроснабжения в Украине. Об этом 19 ноября сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
Поэтому с 00:30 до 05:00 20 ноября в системе monobank будут проводиться регламентные работы. В это время не будет доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок, рассрочек.
Также с 03:00 до 5:00 не будут доступны операции по картам (платежи, пополнения, переводы).
"Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах", – объясняет Гороховский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также заранее попросил у клиентов прощения за возможные неудобства.
Напомним, недавно monobank заявил, что удалит русский язык и оставит только украиноязычный интерфейс. Гороховский объяснил такое решение тем, что русский язык "ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что "не все так однозначно".
Отметим, что в апреле он заявил, что monobank закроет счета более 11 тысяч клиентов, которые, по его данным, до российского вторжения 24 февраля находились в России, Белоруссии, в Крыму, на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях, в Сирии, Эритреи и Северной Корее и не покинули эти территории.
Впоследствии, из-за скандала, Гороховский решил отказаться от блокировки счетов, но только тех из этих клиентов, кто находится на оккупированной территории Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com