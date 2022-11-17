В Польше планируют запустить monobank

Группа ТАС, в состав которой входит Universal Bank, работает над запуском мобильного банка monobank в качестве проекта в Польше. Об этом 17 ноября на Киевском международном экономическом форуме сообщил владелец компании Сергей Тигипко.

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"Мы сейчас начинаем создавать такой проект как monobank в Польше. Это уже уникальный продукт", - сказал бизнесмен.

Больше подробностей ни он, ни другие соучредители monobank не сообщили.

Во время выступления Тигипко также отметил, что бизнес, который сейчас в Украине пройдет кризисный период, на финише будет иметь бесценный опыт. Это станет основой как для завоевания международных рынков базовой продукции, так и для создания уникальных продуктов, которые будут востребованы в мире.

"Кто сможет выжить сейчас, кто сохранит свои производства - станет "золотым фондом" страны. Потому что мало в каких странах будет такой потенциал. Мы уже будем битые (по завершении войны и экономического кризиса - Delo.ua). С этим потенциалом мы будем успешными и в простых вещах, и в уникальных", - отметил бизнесмен.

Источник фото: ua.depositphotos.com