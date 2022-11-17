У Польщі планують запустити monobank

Група ТАС, до складу якої входить Universal Bank, працює над запуском мобільного банку monobank як проєкту у Польщі. Про це 17 листопада на Київському міжнародному економічному форумі повідомив власник компанії Сергій Тігіпко.

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"Ми зараз починаємо створювати такий проєкт як monobank в Польщі. Оце вже унікальний продукт", — сказав бізнесмен.

Більше подробиць ні він, ні інші співзасновники monobank не повідомили.

Під час виступу Тігіпко також зазначив, що бізнес, який зараз в Україні пройде кризовий період, на фініші буде мати безцінний досвід. Це стане основую як для завоювання міжнародних ринків базової продукції, так створення унікальних продуктів, які будуть затребувані у світі.

"Хто зможе вижити зараз, хто збереже свої виробництва — стане "золотим фондом" країни. Тому що мало в яких країнах буде такий потенціал. Ми вже будемо биті (після завершення війни та економічної кризи — Delo.ua). З цим потенціалом ми будемо успішними і в простих речах, і в унікальних", — зазначив бізнесмен.

Джерело фото: ua.depositphotos.com