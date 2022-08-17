Monobank піднімає тариф за зняття готівки в банкоматах

Monobank з 1 вересня піднімає тариф за зняття власних коштів клієнта з карток банку з 0,5% до 0,9%. Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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З вересня 2022 року платіжні системи більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

"У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%. Незважаючи на це, новий тариф, як і раніше, буде одним із найвигідніших у країні", — пояснив Гороховський.

Напередодні, з 1 серпня, monobank повернув відсоткову ставку за кредитними продуктами на стандартні умови, які діяли у довоєнний час, про що клієнтам було повідомлено окремим сповіщенням у застосунку.

Наразі у monobank діють такі тарифи за кредитами:

3,1% на місяць за карткою (нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови її непогашення в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості);

1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою (на кредити, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору);

умови щодо пільгового періоду (до 62 днів) залишаються без змін.

Крім того, про рішення скасувати кредитні канікули заявили у ПриватБанку, Ощадбанку, Альфа-Банку, Кредобанку та Таксомбанку. Ці заяви, як правило, стосувалися як бізнесу, так і фізичних осіб.