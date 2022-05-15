Monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу

Monobank запустив послугу інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу, до кінця травня тариф банку складатиме 0,6% від суми операції. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив співзасновник Monobank Олег Горохівський.

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"Ми нарешті запустили інтернет-еквайринг для всіх. Тепер ви можете налаштувати оплату картками на вашому сайті, мобільному додатку або інтернет-магазині", - написав Горохівський.

За його словами, банк дає гнучкий набір інструментів для будь-якої форми бізнесу:

- від збирання донатів до інтернет-магазинів;

- від простих шаблонних сайтів до індивідуальних складних рішень;

- від ФОП до благодійних фондів;

До кінця червня тариф – 0,6% від суми угоди.

Нагадаємо, Monobank планує відновити в повному обсязі кредитування за програмами розстрочення та "Купівка частинами", а також виділити на це 10 млрд гривень.