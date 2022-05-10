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Финансы
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Monobank возобновляет кредитование и планирует потратить на него 10 млрд грн

Monobank возобновляет кредитование и планирует потратить на него 10 млрд грн

Monobank планирует возобновить в полном объеме кредитование по программам рассрочка и "Покупка частями".

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Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Об этом придет сообщение в приложении к клиентам, которым мы восстановим лимиты. Приглашаю новых партнеров в программу «Покупка по частям". Планируем выдать по этим программам около 10 миллиардов гривен», — отметил он.

Напомним, ранее Гороховский анонсировал новый релиз приложения, в котором появится возможность приобрести военные облигации.