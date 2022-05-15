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Monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса
Monobank запустил услугу интернет-эквайринг для всех видов бизнеса, до конца мая тариф банка будет составлять 0,6% от суммы операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Мы наконец-то запустили интернет-эквайринг для всех. Теперь вы можете настроить оплату картами на вашем сайте, мобильном приложении или интернет-магазине", - написал Гороховский.
По его словам, банк дает гибкий набор инструментов для любой формы бизнеса:
- от сбора донатов до интернет-магазинов;Подписывайтесь на наш YouTube канал
- от простых шаблонных сайтов до индивидуальных сложных решений;
- от ФЛП до благотворительных фондов;
До конца июня тариф – 0,6% от суммы сделки.
Напомним, Monobank планирует возобновить в полном объеме кредитование по программам рассрочка и "Покупка частями", а также выделить на это 10 млрд гривен.