Monobank запустил интернет-эквайринг для всех видов бизнеса

Monobank запустил услугу интернет-эквайринг для всех видов бизнеса, до конца мая тариф банка будет составлять 0,6% от суммы операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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"Мы наконец-то запустили интернет-эквайринг для всех. Теперь вы можете настроить оплату картами на вашем сайте, мобильном приложении или интернет-магазине", - написал Гороховский.

По его словам, банк дает гибкий набор инструментов для любой формы бизнеса:

- от сбора донатов до интернет-магазинов;

- от простых шаблонных сайтов до индивидуальных сложных решений;

- от ФЛП до благотворительных фондов;

До конца июня тариф – 0,6% от суммы сделки.

Напомним, Monobank планирует возобновить в полном объеме кредитование по программам рассрочка и "Покупка частями", а также выделить на это 10 млрд гривен.