Клієнтам monobank повернуть старі умови по відсотках за кредити

Вже з 1 серпня monobank повертає відсоткову ставку за кредитними продуктами на стандарті умови, які діяли у довоєнний час, про що клієнтам було повідомлено окремим сповіщенням у застосунку.

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Тарифи за кредитними продуктами у monobank з початку наступного місяця будуть такими:

3,1% на місяць за карткою (нараховується на максимальну заборгованість на день, за умови її непогашення в повному обсязі в пільговий період, за кожний день з моменту виникнення заборгованості);

1,9% на місяць за Розстрочкою та Кредитом готівкою (на кредиті, відкриті до 1 серпня, пільговий тариф збережеться до кінця дії договору);

умови щодо пільгового періоду (до 62 днів) залишаються без змін.

У monobank також нагадали, що скасували обмеження на зняття готівки та перекази у рахунок кредитних коштів – ці зміни набули чинності вже з 1 липня. Знімати готівку клієнти monobank можуть у таких місцях:

будь-яких банкоматах;

касах банків-партнерів (А-банк та Universal Bank);

на деяких заправках, супермаркетах та аптеках.

Нагадаємо, з 1 квітня і до закінчення дії військового стану цей мобільний банк знизив ставку по всіх кредитних продуктах до 1,6% на місяць.

Нагадаємо, що у перший день війни, 24 лютого, monobank взагалі тимчасово призупинив розрахунки коштом кредитних засобів. Кредитним лімітом користуватись стало неможливим. Втім, у прес-службі фінустанови попросили зберігати спокій і не піддаватись паніці.