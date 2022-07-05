Клиентам monobank вернут старые условия по процентам за кредиты

Уже с 1 августа monobank возвращает процентную ставку по кредитным продуктам на стандарте условия, действовавшие в довоенное время, о чем клиенты были уведомлены отдельным уведомлением в приложении.

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Тарифы по кредитным продуктам в monobank с начала следующего месяца будут следующими:

3,1% в месяц по карте (начисляется на максимальную задолженность в день, при условии ее непогашения в полном объеме в льготный период, за каждый день с момента возникновения задолженности);

1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными (на кредите, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора);

условия по льготному периоду (до 62 дней) остаются без изменений.

В monobank также напомнили, что отменили ограничения на снятие наличных и переводы в счет кредитных средств – эти изменения вступили в силу уже с 1 июля. Снимать наличные клиенты monobank могут в следующих местах:

любых банкоматах;

кассах банков-партнеров (А-банк и Universal Bank);

на некоторых заправках, супермаркетах и аптеках.

Напомним, с 1 апреля и до окончания действия военного положения этот мобильный банк снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.

Напомним, что в первый день войны, 24 февраля, monobank вообще временно приостановил расчеты на средства кредитных средств. Кредитным лимитом пользоваться стало невозможно. Впрочем, в пресс-службе финучреждения попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.