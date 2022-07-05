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Клиентам monobank вернут старые условия по процентам за кредиты
Уже с 1 августа monobank возвращает процентную ставку по кредитным продуктам на стандарте условия, действовавшие в довоенное время, о чем клиенты были уведомлены отдельным уведомлением в приложении.
Тарифы по кредитным продуктам в monobank с начала следующего месяца будут следующими:
- 3,1% в месяц по карте (начисляется на максимальную задолженность в день, при условии ее непогашения в полном объеме в льготный период, за каждый день с момента возникновения задолженности);
- 1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными (на кредите, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора);
- условия по льготному периоду (до 62 дней) остаются без изменений.
В monobank также напомнили, что отменили ограничения на снятие наличных и переводы в счет кредитных средств – эти изменения вступили в силу уже с 1 июля. Снимать наличные клиенты monobank могут в следующих местах:
- любых банкоматах;
- кассах банков-партнеров (А-банк и Universal Bank);
- на некоторых заправках, супермаркетах и аптеках.
Напомним, с 1 апреля и до окончания действия военного положения этот мобильный банк снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в первый день войны, 24 февраля, monobank вообще временно приостановил расчеты на средства кредитных средств. Кредитным лимитом пользоваться стало невозможно. Впрочем, в пресс-службе финучреждения попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.