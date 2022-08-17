Monobank поднимает тариф за снятие наличных денег в банкоматах

Monobank с 1 сентября поднимает тариф за снятие собственных средств клиента с карт банка с 0,5% до 0,9%. Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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С сентября 2022 года платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%. Несмотря на это, новый тариф по-прежнему будет одним из самых выгодных в стране", - пояснил Гороховский.

Накануне с 1 августа monobank вернул процентную ставку по кредитным продуктам на стандартные условия, действовавшие в довоенное время, о чем клиентам было уведомлено отдельным уведомлением в приложении.

Сейчас в monobank действуют следующие тарифы по кредитам:

3,1% в месяц по карте (начисляется на максимальную задолженность в день, при условии ее непогашения в полном объеме в льготный период, за каждый день с момента возникновения задолженности);

1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными (на кредите, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора);

условия по льготному периоду (до 62 дней) остаются без изменений.

Кроме того, о решении отменить кредитные каникулы заявили в ПриватБанке, Сбербанке, Альфа-Банке, Кредобанке и Таксомбанке. Эти заявления, как правило, касались как бизнеса, так и физических лиц.