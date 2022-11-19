"Підготовка до блекауту": деякі сервіси monobank 20 листопада тимчасово не будуть доступні

Мобільний банк monobank вирішив підготуватися до варіанту повного припинення електропостачання в Україні. Про це 19 листопада повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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Через це з 00:30 до 05:00 20 листопада в системі monobank проводимуть регламентні роботи. В цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок, розстрочок.

Також з 03:00 до 05:00 не будуть доступні операції за картками (платежі, поповнення, перекази).

"Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах", — пояснює Гороховський.

Він також заздалегідь попросив у клієнтів вибачення за можливі незручності.

Нагадаємо, нещодавно monobank заявив, що видалить російську мову та залишить лише україномовний інтерфейс. Гороховський пояснив таке рішення тим, що російська мова "асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не все так однозначно".

Зазначимо, що у квітні він заявив, що monobank закриє рахунки більше 11 тисяч клієнтів, які, за його даними, до російського вторгнення 24 лютого знаходилися в Росії, Білорусі, в Криму, на підконтрольних "ДНР" и "ЛНР" територіях, в Сирії, Еритреї та Північній Кореї та не покинули ці території.

Згодом, через скандал, Гороховський вирішив відмовитися від блокування рахунків, але лише тих з цих клієнтів, хто знаходиться на окупованій території України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com