monobank виходить на ринок Польщі з проєктом під назвою stereo by mono. До нього розраховують залучити українців, що перебувають у Польщі, та поляків, яким обіцяють високий рівень українського сервісу. Офіційний запуск відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.

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Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Він нагадав, що за різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Тому monobank виходить на ринок Польщі з проєктом stereo by mono.

"Ми розраховуємо насамперед на українців в Польщі, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", - зазначив Гороховський.

За його словами, monobank хоче дати українцям те, чого їм так бракує в Європі:

спілкування українською;

дистанційна реєстрація через Дію;

цілодобова та людська підтримка у месенджерах;

зручні перекази між картками;

пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо);

безкоштовні перекази в Україну.

"Перекази з Польщі в Україну — це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Ми хочемо дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну", - підкреслив Гороховський.

Він додав, що для реєстрації у Польщі буде потрібний PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).

Офіційний реліз планується вже цього кварталу.

Зазначимо, про плани запуску monobank у Польщі стало відомо ще в листопаді 2022 року. Але тоді жодних подробиць співзасновники monobank не повідомили.