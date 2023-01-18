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monobank виходить на ринок Польщі
monobank виходить на ринок Польщі з проєктом під назвою stereo by mono. До нього розраховують залучити українців, що перебувають у Польщі, та поляків, яким обіцяють високий рівень українського сервісу. Офіційний запуск відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
Він нагадав, що за різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Тому monobank виходить на ринок Польщі з проєктом stereo by mono.
"Ми розраховуємо насамперед на українців в Польщі, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", - зазначив Гороховський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, monobank хоче дати українцям те, чого їм так бракує в Європі:
- спілкування українською;
- дистанційна реєстрація через Дію;
- цілодобова та людська підтримка у месенджерах;
- зручні перекази між картками;
- пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо);
- безкоштовні перекази в Україну.
"Перекази з Польщі в Україну — це один із найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Ми хочемо дати українцям зручний і безкоштовний інструмент для переказів в Україну", - підкреслив Гороховський.
Він додав, що для реєстрації у Польщі буде потрібний PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).
Офіційний реліз планується вже цього кварталу.
Зазначимо, про плани запуску monobank у Польщі стало відомо ще в листопаді 2022 року. Але тоді жодних подробиць співзасновники monobank не повідомили.