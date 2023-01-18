monobank выходит на рынок Польши с проектом под названием stereo by mono. К нему рассчитывают привлечь находящихся в Польше украинцев и поляков, которым обещают высокий уровень украинского сервиса. Официальный запуск состоится в конце первого квартала 2023 года.

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Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он напомнил, что по разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Потому monobank выходит на рынок Польши с проектом stereo by mono.

"Мы рассчитываем, прежде всего, на украинцев в Польше, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", - отметил Гороховский.

По его словам, monobank хочет дать украинцам то, чего им так не хватает в Европе:

общение на украинском;

дистанционная регистрация через Дію

круглосуточная поддержка в мессенджерах;

удобные переводы между картами;

прямая удобная оплата за разные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.п.);

бесплатные переводы в Украину.

"Переводы из Польши в Украину - это один из самых больших каналов поступления валюты в украинскую экономику. Мы хотим дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину", - подчеркнул Гороховский.

Он добавил, что для регистрации в Польше потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).

Официальный релиз планируется уже в этом квартале.

Отметим, о планах запуска monobank в Польше стало известно еще в ноябре 2022 года. Но тогда никакие подробности соучредители monobank не сообщили.