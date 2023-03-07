НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank. Monobank просит пополнять карты другими способами

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 07 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", - говорится в сообщении регулятора.

Заметим, что терминалы IBOX Bank, в частности, пользовались популярностью среди клиентов monobank как способ пополнения карты. Клиенты monobank, как сообщает банк, уже не могут пополнить свои карты через IBOX Bank.

"В связи с отзывом лицензии в АО АЙБОКС БАНК, компания ООО МЕТАПЕЙ (оператор сети терминалов BOX) временно не принимает пополнение на наши карты. Компании ООО МЕТАПЕЙ требуется время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо АО АЙБОКС БАНК) для приема платежей", - говорится в сообщении банка, которое рассылают пользователям.

Monobank просит клиентов использовать другие каналы для пополнения карты.

В monobank рекомендуют уточнять данные по вариантам и условиям пополнения в приложении. Предварительно, пополнить карту наличными можно через терминал сети EasyPay и City24, а также в кассах банков-партнеров: Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Ранее издание UBR.ua со ссылкой на собственные источники сообщало, что лицензию у IBOX Bank якобы формально отозвали за нарушение финансового мониторинга через онлайн-казино.