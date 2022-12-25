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Клиенты monobank сообщают о проблемах в работе мобильного приложения: что произошло
25 декабря украинцы столкнулись с проблемами работы мобильного приложения monobank: невозможно перевести средства, посмотреть историю транзакций.
Об этом сообщает "Минфин".
Некоторые пользователи monobank в сети оставили комментарии, в которых рассказали о сбое программы банка. При этом переустановка программы тоже не помогла.
Техподдержка monobank подтвердила, что у банка наблюдаются технические проблемы, и пообещала все исправить как можно скорее.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут сказаться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Этот вопрос уже передан на максимально высокий уровень, и наши специалисты работают, чтобы поскорее исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение", - заявили в банке.
Напомним, в новой версии приложения monobank добавили карту рабочих терминалов для оплаты в магазинах.