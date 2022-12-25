Клиенты monobank сообщают о проблемах в работе мобильного приложения: что произошло

25 декабря украинцы столкнулись с проблемами работы мобильного приложения monobank: невозможно перевести средства, посмотреть историю транзакций.

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Об этом сообщает "Минфин".

Некоторые пользователи monobank в сети оставили комментарии, в которых рассказали о сбое программы банка. При этом переустановка программы тоже не помогла.

Техподдержка monobank подтвердила, что у банка наблюдаются технические проблемы, и пообещала все исправить как можно скорее.

"Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут сказаться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Этот вопрос уже передан на максимально высокий уровень, и наши специалисты работают, чтобы поскорее исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение", - заявили в банке.

Напомним, в новой версии приложения monobank добавили карту рабочих терминалов для оплаты в магазинах.