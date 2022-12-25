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Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося

Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося

25 грудня українці зіткнулися з проблемами роботи мобільного застосунку monobank : неможливо переказати кошти, подивитися історію транзакцій тощо. 

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Про це повідомляє "Мінфін".

Деякі користувачі monobank у мережі залишили коментарі, в яких розповіли про збій програми банку. При цьому перевстановлення програми теж не допомогло.

Фото 2 — Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося
Фото 3 — Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося
Фото 4 — Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося
Фото 5 — Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося
Фото 6 — Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося
Фото 7 — Клієнти monobank повідомляють про проблеми у роботі мобільного застосунку: що сталося

Техпідтримка monobank підтвердила, що у банку спостерігаються технічні проблеми, і пообіцяла все виправити якнайшвидше.

"Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашій стороні, які можуть позначитися на вашій роботі з додатком чи з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень, і наші фахівці працюють, щоб якнайшвидше виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу. Дякую за ваше розуміння та терпіння", — заявили в банку.

Нагадаємо, у новій версії застосунку monobank додали мапу робочих терміналів для оплати в магазинах.

Автор:
Світлана Манько