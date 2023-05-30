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Рада уменьшила возраст пребывания на военном учете до 25 лет
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Документ в целом набрал 304 голосов "за".
Законопроект №9281 разработал Кабинет Министров Украины по инициативе Главнокомандующего ВСУ.
В Министерстве обороны необходимость уменьшения граничного возраста объясняли тем, что:Подписывайтесь на наш YouTube канал
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Прибытие призывников до 27 лет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебных комиссий. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не производится.
- Длительное пребывание на военном учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.