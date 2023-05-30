Рада уменьшила возраст пребывания на военном учете до 25 лет

Прибытие призывников до 27 лет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебных комиссий. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не производится.