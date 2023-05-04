Граничний призовний вік в Україні планують знизити — заява Міноборони

Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ спільно напрацювали пропозиції змін до законодавства України щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Про це 4 травня повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві пояснюють, що рішення зменшить недоцільні фінансові витрати. Адже призовники мають щорічно прибувати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів. Це призводить до додаткових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК.

Водночас під час воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється.

Також під час його дії тривале перебування призовників на військовому обліку призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

"Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими і безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої Перемоги!", — йдеться в заяві Міноборони.

Нагадаємо, що 2 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. Разом з тим парламент звільнив від армії родичів загиблих під час війни та відстрочив призов викладачів.