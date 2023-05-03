Парламент розширив підстави для звільнення з військової служби: що змінилось

Верховна Рада України на засіданні 3 травня прийняла в цілому законопроєкт №8009, який передбачає додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За відповідний законопроєкт проголосував 291 народний обранець.

"Мова йде про тих, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", - зазначив Железняк.

Зазначимо, раніше в Україні ухвалили закон №2491-ІХ (законопроєкт №7481), який надавав відстрочку від призову громадянам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти внаслідок війни. Але норми закону не поширювалися на військових, які вже захищають Україну.

Законопроєкт №8009 урівняє в правах діючих військових з громадянами, які підпадають під мобілізацію.