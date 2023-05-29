В Раду подали компромиссный законопроект о доплатах военным: что он предусматривает

126 депутатов Верховной Рады, включая председателя парламента Руслана Стефанчука, его заместителей и глав всех причастных парламентских комитетов предлагают установить ежемесячную выплату дополнительного вознаграждения военным от 30 до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач во время войны.

Об этом говорится в их законопроекте №9342, внесенном в Раду 29 мая. Согласно предложенным изменениям в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, конкретный порядок, размеры и условия выплат должен установить Кабинет министров.

Военнослужащим срочной службы ежемесячно предлагается установить надбавку в размере 6 тысяч гривен пропорционально времени прохождения военной службы.

Курсантам высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты и кафедры военной подготовки, предусмотрено дополнительно по 2350 гривен ежемесячно пропорционально времени обучения.

Военным, получившим травму (ранение, контузию, увечье), связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, которые зачислены в распоряжение соответствующего командира в период временной непригодности к службе, установленной военно-врачебной комиссией, предлагается также ежемесячно выплачивать дополнительно 6 тысяч гривен в течение всего времени нахождения в распоряжении.

Как прокомментировал первый заместитель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, который, однако не подписывался под авторством законопроекта, относительно этой нормы следует помнить, что во время лечения и двух месяцев до лечения раненый получает свою зарплату плюс вознаграждение, которое получал до этого в пределах 30-100 тысяч гривен.

По его словам, реализация инициативы ориентировочно потянет расходы из госбюджета до 10 миллиардов гривен, в частности, до конца 2023 года это составит 1,9 миллиарда гривен, но без учета доплаты инструкторам. Последняя в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки определяется руководителями сектора безопасности и обороны Украины в пределах 10-30 тысяч гривен.

При этом Железняк спрогнозировал, что к законопроекту будут подаваться замечания, и часть из них уже зарегистрирована, поэтому он "не знает, скоро ли будет принятие".

Отметим, что кроме того, депутаты предлагают прописать в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, что граждане, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, которые ранее не проходили службу в Вооруженных силах Украины или других формированиях и правоохранительных органах, должны пройти курс базовой военной подготовки и подготовки по военно-учетной специальности.

Военных командиров предлагается обязать лично направлять на специальные курсы подготовки в учебные центры военных, которые прибыли для доукомплектования частей во время военного положения и ранее не служили; а также не допускать к участию в боевых действиях мобилизованных, не прошедших курс базовой военной подготовки.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщал, что в Раде создана рабочая группа, которая должна была наработать решение по доплатам военным, которое будет удовлетворять все стороны, в том числе ВСУ. Принятый же законопроект №8312, предусматривающий возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных, по его словам, "никого не устраивает".