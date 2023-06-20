Работа для украинцев в Европе: Amazon, Starbucks, L`Oreal и другие обещают открыть 13 тысяч вакансий для беженцев

40 международных компаний, таких как Amazon, Starbucks, L'Oreal и т.д., заявили, что откроют 13 тысяч новых вакансий для беженцев, в том числе для украинцев, которые бежали от войны.

Об этом сообщает AP News.

Решение было принято по случаю Всемирного дня беженцев, который отмечают 20 июня. Компании дали обещание, что повысят квалификацию, или научат с нуля в общей сложности 250 000 беженцев, 13 680 из которых получат работу непосредственно в этих компаниях.

По оценке ООН, в мире 110 миллионов человек стали беженцами, из которых 12 миллионов из Украины, почти половина из которых живет в Европе.

В рамках инициативы лидерство имеет компания Amazon, которая пообещала нанять не менее 5000 беженцев в течение следующих трех лет в Европе, за ней следуют Marriott и Hilton – 1500 каждая, Starbucks и ISS – 1000 каждая. К кампании также присоединятся Adidas, Starbucks, L'Oreal, PepsiCo, Hyatt и т.д.

Amazon обещает работу с почасовой оплатой. Вакансии будут открываться в центрах исполнения и хранения, а также в транспорте и доставке.

Ранее сообщалось, что всего в странах Евросоюза находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.

Согласно последнему опросу, 33% украинских беженца имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. Более того, в некоторых странах украинцы остаются без обещанных выплат из-за бюрократии.