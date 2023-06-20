Робота для українців в Європі: Amazon, Starbucks, L'Oreal та інші обіцяють відкрити 13 тисяч вакансій для біженців

40 міжнародних компаній, таких як Amazon, Starbucks, L'Oreal тощо, заявили, що відкриють 13 тисяч нових вакансій для біженців, у тому числі для українців, що тікали від війни.

Про це повідомляє AP News.

Рішення прийняли з нагоди Всесвітнього дня біженців, який відзначають 20 червня. Компанії дали обіцянку, що підвищать кваліфікацію, або навчать з нуля загалом 250 000 біженців, 13 680 з яких отримають роботу безпосередньо в цих компаніях.

За оцінкою ООН, наразі в світі 110 мільйонів людей стали біженцями, з яких 12 мільйонів з України, майже половина з яких живе в Європі.

В рамках ініціативи лідерство має компанія Amazon, яка пообіцяла найняти щонайменше 5000 біженців протягом наступних трьох років у Європі, за нею йдуть Marriott і Hilton — 1500 кожна, Starbucks і ISS — 1000 кожна. До кампанії також долучаться Adidas, Starbucks, L'Oreal, PepsiCo, Hyatt тощо.

Amazon обіцяє роботу з погодинною оплатою. Вакансії відкриватимуть в центрах виконання та зберігання, а також у транспорті та доставці.

Раніше повідомлялося, що загалом в країнах Євросоюзу перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.

Згідно з останнім опитуванням, 33% українських біженця мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. Більше того, в деяких країнах українці залишаються без обіцяних виплат через бюрократію.