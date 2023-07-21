- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Подборка актуальных вакансий по всей Украине
Еженедельная подборка актуальных вакансий по всей Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.UA.
Ведущий бухгалтер, г. Киев
Экспресс-Т – компания, предоставляющая услуги по доставке грузов разных размеров и веса, приглашает на работу ведущего бухгалтера.
Зарплата: 30 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Пн-Пт, 09:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5105069/
SMM-менеджер, г. Киев
Kodi professional (beauty-индустрия) ищет свою команду SMM-менеджера.
Зарплата: 20 000 – 33 000 грн.
График работы: Пн – Пт 9:00 – 18:00 или 10:00 –19:00, Сб, Вс – выходной.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5230317/
Рекрутер, г. Днепр
Orto Smart – сеть ортопедических салонов, для работы ищет рекрутера.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн – Пт, 9:00 -18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5172832/
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[email protected]
Менеджер по продажам, г. Днепр
Международная Школа устного счета Соробан приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: Пн – Пт, 9:00 -18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4683227/
Юрист на предприятие, г. Запорожье
FlexoGroup (компания предоставляет полиграфические услуги для производителей косметики, спиртных напитков, пищевых продуктов и продовольственных товаров по всей Украине и за ее пределами) ищет юриста.
Зарплата: 18 000 – 21 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 08:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5141645/
Водитель-экспедитор категории С1, г. Запорожье
Компания STVgroup – национальный дистрибьютор ведущих мировых брендов FMCG, с филиалами по всей территории Украины, приглашает на работу водителя-экспедитора категории С1.
Зарплата: 14 000 – 17 000 грн.
График работы: 6-ти дневной с 7:00 утра.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4733271/
Комплектовщик, г. Львов
Dnipro-M ищет комплектующие.
Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 08:30 до 18:00, + две субботы в месяц рабочие.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5104927/
Оператор контактного центра (исходная линия, продажи), г. Харьков
ПриватБанк ищет оператора контактного центра.
Зарплата: 20 870 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5223035/
Интернет-маркетолог, г. Харьков
IGSL Consulting приглашает на работу интернет-маркетолога.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5209375/
Продавец-консультант, г. Одесса
Wanted приглашает на работу продавца-консультанта.
Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн. + % от продажи.
График работы: 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4985711/
PR-директор, г. Одесса
Camotec приглашает на работу PR-директора украинского бренда многофункциональной одежды.
Заработная плата: 40 000 грн (указана базовая ставка, предусмотрен еще бонус за KPI).
График работы: Пн-Пт, с 09:00 до 17:00 (после адаптации в компании можно будет рассмотреть гибридный график).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5244414/
Интернет-маркетолог, дистанционно
Work.ua ищет интернет-маркетолога.
Зарплата: 80 000 – 110 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5228948/
Специалист по настройке контекстной рекламы, дистанционно
Promodo ищет специалиста по настройке контекстной рекламы (PPC, Middle).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5228415/
Менеджер по продаже строительных материалов, г. Киев
GRC-ES ищет человека с опытом в продажах, который разбирается в строительных материалах.
Заработная плата: от 25 000 грн. ставка + % (по результатам собеседования).
График работы: 8:30 до 17:30
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924804
Бухгалтер/Бухгалтер, г. Киев
GRC-ES приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: от 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923219
Категорийный менеджер Smart Home, г. Киев
GRC-ES приглашает на работу категорического менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926640
Директор по развитию сети, г. Киев
GRC-ES ищет директора по развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926638
Заместитель главного бухгалтера, г. Киев
Электротехническая компания на рынке Украины GRC-ES ищет команду ведущего бухгалтера.
Зарплата: от 40 000 до 48 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926932
Коммерческий директор, г. Киев
MBI Development ищет коммерческого директора.
Зарплата: от 150 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925241
Менеджер по закупкам, г. Борисполь
Международная компания Lantmannen Cerealia, игрок рынка сухих завтраков, приглашает на работу менеджера по закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924531
Менеджер по продаже, г. Киев
Депсол Технолоджис Юкрейн приглашает на работу менеджера по продажам полимеров.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923998
Главный бухгалтер с функциями финансового директора, г. Киев
Производственная компания приглашает на работу главного бухгалтера с функциями финансового директора.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926149
Кассир, г. Киев
Финансовая компания объявляет конкурс на должность кассира по валютообменным операциям.
Зарплата: от 16 000 до 19 000 грн.
График работы: с 8:00-20:00, 9:00-21:00 3/3, 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926370
Chief Finance Officer, г. Киев
Команда Leadsdoit в поисках CFO с опытом работы в стартапах.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926487
Специалист/Специалист программы "Палиативной помощи", г. Киев
Фонд "Таблеточки" ищет специалиста программы "Палиативной помощи".
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00 (при этом необходимо оставаться на связи во внерабочее время, чтобы отвечать на звонки семей подопечных).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923713
Координатор/Координатор направления "Волонтеры программы помощи", г. Киев
Фонд "Таблеточки" ищет координатора направления "Волонтеры программ помощи".
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00 (внештатная работа или частичная занятость не предусмотрены).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923710
Администратор, г. Киев
ООО МАСТЕР ГРУПП ищет администратора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926284
Оценщик, г. Киев
Консалтинговая компания "Остров" приглашает оценщика по оценке бизнеса, ЦГК, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924967
Заведующий аптечным складом, г. Киев
Компания ООО "Сона-Фармексим" ищет работников и приглашает на должность заведующего аптечным составом/уполномоченным лицом по качеству.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9.00 до 18.00 (суббота и воскресенье – выходные дни).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925519
Инженер-технолог/Главный технолог, г. Львов
ДП ЛДЗ ЛОРТА ищет и инженера-технолога/главного технолога.
Зарплата: от 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926594
Менеджер по продажам в онлайн-школе, г. Одесса
Онлайн-школа по подготовке к ВНО, KEVIN в поисках людей на позицию: sales manager (звонки).
Зарплата: от 15 000 до 27 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925582
Торговый представитель, г. Киев
Компания LOOKFORT ищет торгового представителя (HoReCa).
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2, 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923999
Супервайзер, г. Киев
Компания LOOKFORT приглашает в команду супервайзера (HoReCa).
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2, 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924532
Менеджер по закупкам, г. Киев
Национальный производитель бытовой химии и детской косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O'key, Splito, IQ-Cosmetic, ищет менеджера по закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: 09:00-18:00, сб-вс – выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923996
Менеджер по связям с общественностью, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, ищет менеджера по связям с общественностью.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (во время действия военного положения допускается работа дистанционно, но с перспективой постоянного места работы в офисе компании).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925832
Менеджер по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, ищет менеджера по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (во время действия военного положения допускается работа дистанционно, но с перспективой постоянного места работы в офисе компании).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925835
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[email protected]