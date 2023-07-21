Еженедельная подборка актуальных вакансий по всей Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.UA.

Ведущий бухгалтер, г. Киев

Экспресс-Т – компания, предоставляющая услуги по доставке грузов разных размеров и веса, приглашает на работу ведущего бухгалтера.

Зарплата: 30 000 грн.

График работы: Пн-Пт, 09:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5105069/

SMM-менеджер, г. Киев

Kodi professional (beauty-индустрия) ищет свою команду SMM-менеджера.

Зарплата: 20 000 – 33 000 грн.

График работы: Пн – Пт 9:00 – 18:00 или 10:00 –19:00, Сб, Вс – выходной.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5230317/

Рекрутер, г. Днепр

Orto Smart – сеть ортопедических салонов, для работы ищет рекрутера.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн – Пт, 9:00 -18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5172832/

Менеджер по продажам, г. Днепр

Международная Школа устного счета Соробан приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: Пн – Пт, 9:00 -18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4683227/

Юрист на предприятие, г. Запорожье

FlexoGroup (компания предоставляет полиграфические услуги для производителей косметики, спиртных напитков, пищевых продуктов и продовольственных товаров по всей Украине и за ее пределами) ищет юриста.

Зарплата: 18 000 – 21 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 08:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5141645/

Водитель-экспедитор категории С1, г. Запорожье

Компания STVgroup – национальный дистрибьютор ведущих мировых брендов FMCG, с филиалами по всей территории Украины, приглашает на работу водителя-экспедитора категории С1.

Зарплата: 14 000 – 17 000 грн.

График работы: 6-ти дневной с 7:00 утра.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4733271/

Комплектовщик, г. Львов

Dnipro-M ищет комплектующие.

Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 08:30 до 18:00, + две субботы в месяц рабочие.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5104927/

Оператор контактного центра (исходная линия, продажи), г. Харьков

ПриватБанк ищет оператора контактного центра.

Зарплата: 20 870 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5223035/

Интернет-маркетолог, г. Харьков

IGSL Consulting приглашает на работу интернет-маркетолога.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5209375/

Продавец-консультант, г. Одесса

Wanted приглашает на работу продавца-консультанта.

Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн. + % от продажи.

График работы: 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4985711/

PR-директор, г. Одесса

Camotec приглашает на работу PR-директора украинского бренда многофункциональной одежды.

Заработная плата: 40 000 грн (указана базовая ставка, предусмотрен еще бонус за KPI).

График работы: Пн-Пт, с 09:00 до 17:00 (после адаптации в компании можно будет рассмотреть гибридный график).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5244414/

Интернет-маркетолог, дистанционно

Work.ua ищет интернет-маркетолога.

Зарплата: 80 000 – 110 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5228948/

Специалист по настройке контекстной рекламы, дистанционно

Promodo ищет специалиста по настройке контекстной рекламы (PPC, Middle).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5228415/

Менеджер по продаже строительных материалов, г. Киев

GRC-ES ищет человека с опытом в продажах, который разбирается в строительных материалах.

Заработная плата: от 25 000 грн. ставка + % (по результатам собеседования).

График работы: 8:30 до 17:30

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924804

Бухгалтер/Бухгалтер, г. Киев

GRC-ES приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923219

Категорийный менеджер Smart Home, г. Киев

GRC-ES приглашает на работу категорического менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926640

Директор по развитию сети, г. Киев

GRC-ES ищет директора по развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926638

Заместитель главного бухгалтера, г. Киев

Электротехническая компания на рынке Украины GRC-ES ищет команду ведущего бухгалтера.

Зарплата: от 40 000 до 48 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926932

Коммерческий директор, г. Киев

MBI Development ищет коммерческого директора.

Зарплата: от 150 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925241

Менеджер по закупкам, г. Борисполь

Международная компания Lantmannen Cerealia, игрок рынка сухих завтраков, приглашает на работу менеджера по закупкам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924531

Менеджер по продаже, г. Киев

Депсол Технолоджис Юкрейн приглашает на работу менеджера по продажам полимеров.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923998

Главный бухгалтер с функциями финансового директора, г. Киев

Производственная компания приглашает на работу главного бухгалтера с функциями финансового директора.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926149

Кассир, г. Киев

Финансовая компания объявляет конкурс на должность кассира по валютообменным операциям.

Зарплата: от 16 000 до 19 000 грн.

График работы: с 8:00-20:00, 9:00-21:00 3/3, 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926370

Chief Finance Officer, г. Киев

Команда Leadsdoit в поисках CFO с опытом работы в стартапах.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926487

Специалист/Специалист программы "Палиативной помощи", г. Киев

Фонд "Таблеточки" ищет специалиста программы "Палиативной помощи".

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00 (при этом необходимо оставаться на связи во внерабочее время, чтобы отвечать на звонки семей подопечных).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923713

Координатор/Координатор направления "Волонтеры программы помощи", г. Киев

Фонд "Таблеточки" ищет координатора направления "Волонтеры программ помощи".

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00 (внештатная работа или частичная занятость не предусмотрены).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923710

Администратор, г. Киев

ООО МАСТЕР ГРУПП ищет администратора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926284

Оценщик, г. Киев

Консалтинговая компания "Остров" приглашает оценщика по оценке бизнеса, ЦГК, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924967

Заведующий аптечным складом, г. Киев

Компания ООО "Сона-Фармексим" ищет работников и приглашает на должность заведующего аптечным составом/уполномоченным лицом по качеству.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9.00 до 18.00 (суббота и воскресенье – выходные дни).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925519

Инженер-технолог/Главный технолог, г. Львов

ДП ЛДЗ ЛОРТА ищет и инженера-технолога/главного технолога.

Зарплата: от 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926594

Менеджер по продажам в онлайн-школе, г. Одесса

Онлайн-школа по подготовке к ВНО, KEVIN в поисках людей на позицию: sales manager (звонки).

Зарплата: от 15 000 до 27 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925582

Торговый представитель, г. Киев

Компания LOOKFORT ищет торгового представителя (HoReCa).

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2, 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923999

Супервайзер, г. Киев

Компания LOOKFORT приглашает в команду супервайзера (HoReCa).

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2, 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924532

Менеджер по закупкам, г. Киев

Национальный производитель бытовой химии и детской косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O'key, Splito, IQ-Cosmetic, ищет менеджера по закупкам.

Зарплата: не указано.

График работы: 09:00-18:00, сб-вс – выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923996

Менеджер по связям с общественностью, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, ищет менеджера по связям с общественностью.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (во время действия военного положения допускается работа дистанционно, но с перспективой постоянного места работы в офисе компании).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925832

Менеджер по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, ищет менеджера по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (во время действия военного положения допускается работа дистанционно, но с перспективой постоянного места работы в офисе компании).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925835