Щотижнева добірка актуальних вакансій по всій Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA.

Провідний бухгалтер, м. Київ

Експрес-Т - компанія, яка надає послуги з доставки вантажів різних розмірів і ваги, запрошує на роботу провідного бухгалтера.

Заробітна плата: 30 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5105069/

SMM-менеджер, м. Київ

Kodi professional (beauty-індустрія) шукає у свою команду SMM-менеджера.

Заробітна плата: 20 000 – 33 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт 9:00 - 18:00 або 10:00 -19:00, Сб, Вс - вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5230317/

Рекрутер, м. Дніпро

Orto Smart - мережа ортопедичних салонів, для роботи шукає рекрутера.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, 9:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5172832/

Менеджер з продажу, м. Дніпро

Міжнародна Школа усного рахунку Соробан запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, 9:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4683227/

Юрист на підприємство, м. Запоріжжя

FlexoGroup (компанія надає поліграфічні послуги для виробників косметики, спиртних напоїв, харчових продуктів, та продовольчих товарів по всій Україні та за її межами) шукає юриста.

Заробітна плата: 18 000 – 21 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 08:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5141645/

Водій-експедитор категорії С1, м. Запоріжжя

Компанія STVgroup — національний дистриб’ютор провідних світових брендів FMCG, з філіями по всій території України, запрошує на роботу водія-експедитора категорії С1.

Заробітна плата: 14 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: 6- ти денний з 7:00 ранку.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4733271/

Комплектувальник, м. Львів

Dnipro-M шукає комплектувальника.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 08:30 до 18:00, + дві суботи на місяць робочі.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5104927/

Оператор контактного центру (вихідна лінія, продажі), м. Харків

ПриватБанк шукає оператора контактного центру.

Заробітна плата: 20 870 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5223035/

Інтернет-маркетолог, м. Харків

IGSL Consulting запрошує на роботу інтернет-маркетолога.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5209375/

Продавець-консультант, м. Одеса

Wanted запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн + % від продажу.

Графік роботи: 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4985711/

PR-директор, м. Одеса

Camotec запрошує на роботу PR-директора українського бренду функціонального одягу.

Заробітна плата: 40 000 грн (вказана базова ставка, передбачено ще бонус за KPI).

Графік роботи: Пн-Пт, з 09:00 до 17:00 (після адаптації в компанії можна буде розглянути гібридний графік).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5244414/

Інтернет-маркетолог, дистанційно

Work.ua шукає інтернет-маркетолога.

Заробітна плата: 80 000 – 110 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5228948/

Спеціаліст з налаштування контекстної реклами, дистанційно

Promodo шукає спеціаліста з налаштування контекстної реклами (PPC, Middle).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5228415/

Менеджер з продажу будівельних матеріалів, м. Київ

GRC-ES шукає людину з досвідом у продажах, яка розуміється на будівельних метеріалах.

Заробітна плата: від 25 000 грн ставка + % (за результатами співбесіди).

Графік роботи: 8:30 до 17:30

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924804

Бухгалтер / Бухгалтерка, м. Київ

GRC-ES запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923219

Категорійний менеджер Smart Home, м. Київ

GRC-ES запрошує на роботу категорійного менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926640

Директор з розвитку мережі, м. Київ

GRC-ES шукає директора з розвитку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926638

Заступник головного бухгалера, м. Київ

Електротехнічна компанія на ринку України GRC-ES шукає в команду провідного бухгалтера.

Заробітна плата: від 40 000 до 48 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926932

Комерційний директор, м. Київ

MBI Development шукає комерційного директора.

Заробітна плата: від 150 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925241

Менеджер із закупівель, м. Бориспіль

Міжнародна компанія Lantmannen Cerealia, гравець ринку сухих сніданків, запрошує на роботу менеджера з закупівель.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924531

Менеджеp з пpодажу, м. Київ

Депсол Технолоджис Юкрейн запрошує на роботу менеджера з продажу полімерів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923998

Головний бухгалтер з функціями фінансового директора, м. Київ

Виробнича компанія запрошує на роботу головного бухгалтера з функціями фінансового директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн- Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926149

Касир, м. Київ

Фінансова компанія оголошує конкурс на посаду касир з валютообмінних операцій.

Заробітна плата: від 16 000 до 19 000 грн.

Графік роботи: з 8:00-20:00, 9:00-21:00 3/3, 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926370

Chief Finance Officer, м. Київ

Команда Leadsdoit в пошуках CFO з досвідом роботи в стартапах.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926487

Фахівець / Фахівчиня програми "Паліативної допомоги", м. Київ

Фонд "Таблеточки" шукає фахівця/фахівчиню програми "Паліативної допомоги".

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (при цьому необхідно залишатися на зв'язку у позаробочий час, щоб відповідати на дзвінки сімей підопічних).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923713

Координатор / Координаторка напрямку "Волонтери програми допомоги", м. Київ

Фонд "Таблеточки" шукає координатора/ координаторку напрямку "Волонтери програм допомоги".

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (позаштатна робота або часткова зайнятість не передбачені).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923710

Адміністратор, м. Київ

ТОВ МАЙСТЕР ГРУП шукає адміністратора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926284

Оцінювач, м. Київ

Консалтингова компанія "Острів" запрошує оцінювача з оцінки бізнесу, ЦМК, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924967

Завідувач аптечним складом, м. Київ

Компанія ТОВ "Сона-Фармексім" шукає працівників та запрошує на посаду завідувач аптечного складу/уповноваженої особи з якості.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9.00 до 18.00 (субота і неділя - вихідні дні).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925519

Інженер-технолог / Головний технолог, м. Львів

ДП ЛДЗ ЛОРТА шукає інженера-технолога / головного технолога.

Заробітна плата: від 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926594

Менеджер з продажу в онлайн-школу, м. Одеса

Онлайн-школа з підготовки до ЗНО, KEVINв пошуках людей на позицію: sales manager (дзвінки).

Заробітна плата: від 15 000 до 27 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925582

Торговий представник, м. Київ

Компанія LOOKFORT шукає торгового представника (HoReCa).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923999

Супервайзер, м. Київ

Компанія LOOKFORT запрошує в команду супервайзера (HoReCa).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924532

Менеджер із закупівель, м. Київ

Національний виробник побутової хімії та дитячої косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O’key, Splito, IQ-Cosmetic, шукає менеджера із закупівель.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 09:00-18:00, сб-нд - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923996

Менеджер із зв'язків з громадськістю, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, шукає менеджера із зв'язків з громадськістю.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00 (під час дії військового стану допускається робота дистанційно, але з перспективою постійного місця роботи в офісі компанії).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925832

Менеджер з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, шукає менеджера з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00 (під час дії військового стану допускається робота дистанційно, але з перспективою постійного місця роботи в офісі компанії).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925835