EY назвала лучших работодателей Украины в военный период

Genesis, EPAM, Philip Morris, Soft Serve – лучшие работодатели по рейтингу ЕY

В ТОП-10 самых желанных работодателей Украины вошли «Гугл Украина», «Эппл Украина», «Филипп Моррис Украина», «Генезис», «ЭПАМ Системз». Также выросло количество желающих работать в Офисе Президента и в парламенте.

Более половины украинских нынешних и будущих работников признаются: во время войны им стало труднее получить желаемую работу. Об этом заявили 61% студентов и 52% работников с опытом. Впрочем, 13% из обеих групп в прошлом году смогли найти новые возможности для трудоустройства.

Такие результаты исследования «Лучший работодатель – 2022», проведенного компанией EY, говорится в пресс-релизе компании.

Среди основных отраслей наиболее привлекательным – и для кандидатов с опытом, и для студентов – остается ИТ-сектор. Именно ИТ-компаний больше среди желаемых работодателей. В частности, это такие компании как "Генезис", "ГлобалЛоджик", "Гугл Украина", "ЭПАМ Системз", "Эппл Украина", "СофтСерв". В список самых желанных именно для сотрудников с опытом также вошли и другие ИТ-компании – в частности, «Греммерли», «Интеллиас» и «Майкрософт Украина».

Кроме ИТ-сектора наиболее популярны среди кандидатов на трудоустройство (и студентов, и профессионалов) были также розничная торговля и сектор FMCG (производители товаров ежедневного спроса – продуктов питания, личной гигиены, косметики, табачных изделий и т.п.). Среди таких компаний в ТОП-10 работодателей Украины, в частности, вошла компания «Филипп Моррис Украина».

Среди студентов также довольно популярен сектор аудита и консалтинга – в частности, наиболее популярными были аудиторские компании «Большой четверки» - KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и сама EY (к ребрендингу – Ernst & Young).

Достаточно интересное и показательное изменение (по сравнению с предыдущими годами) – в 2022 г. значительно повысился интерес к трудоустройству в государственном секторе. В частности, выросло количество желающих работать в Офисе Президента Украины, Верховной Раде Украины и Вооруженных Силах Украины.

Также пандемия и начало полномасштабной войны РФ против Украины внесли в список основных приоритетов действующих и будущих работников фактор возможности работать дистанционно. О значимости дистанционной работы заявляют 50% работников с опытом и 58% студентов.

Однако все же другие факторы остаются ключевыми в подборе работодателя. Для работников с опытом это размер заработной платы (69%), самореализация (60%), корпоративная культура (58%), карьерный рост и позиция компании на рынке (по 54%).

Для студентов наиболее важными факторами при поиске работодателя есть карьерный рост (78%), самореализация (70%), готовность компании брать на работу студентов, наличие программ стажировки и размер зарплаты (все – по 67%).

Примечательно, что основным источником поиска работы и информации о работодателе остается Интернет – в т.ч. соцсети, корпоративные сайты и порталы по трудоустройству. Но последние гораздо большей популярностью пользуются у студентов (88%), чем среди кандидатов с опытом (55%).

Но помимо Интернета остаются популярными и другие источники информации при поиске работы. В частности, каждый второй кандидат узнает работодателей от знакомых и родственников.