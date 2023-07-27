Как фриланс адаптировался к новой реальности: украинский vs мировой опыт

Пока фрилансеры во всем мире до сих пор приходят в себя от последствий пандемии, их украинские коллеги столкнулись со значительно более серьезными проблемами, вызванными полномасштабной войной. Вопреки этому, в эти сложные времена они продолжают поддерживать своей работой бизнес и экономику страны. О том, что общего и отличного между украинскими фрилансерами и их коллегами из-за рубежа, а также что можно было бы усовершенствовать нашим специалистам, анализирует маркетинг директор Payoneer в Украине Наталья Гордиенко.

Мировые тенденции фриланса

Согласно результатам исследования мирового рынка фриланса от платежной платформы Payoneer, 46% фрилансеров испытывают рост спроса на свои услуги. Предприятия продолжают все больше полагаться на них для достижения своих бизнес-целей из-за гибкости и экономической выгоды, которую может предложить фриланс. Это делает фрилансеров неотъемлемой частью глобальной рабочей силы.

В ответ на рост стоимости жизни фрилансеры берутся за дополнительную работу, повышают свои ставки, т.е. услуг и расширяют клиентскую базу. Это демонстрирует их изобретательность и устойчивость перед экономическими вызовами, но в то же время подвергает сомнению долгосрочную устойчивость фриланса, если стоимость жизни будет продолжать расти.

Привлечение новых клиентов остается основным вызовом для фрилансеров. Соответственно, усиливается и конкуренция, подчеркивающая потребность в совершенствовании стратегий и ресурсов для расширения клиентской базы. Нетворкинг, использование онлайн-платформ и инвестиции в маркетинг могут повысить шансы фрилансеров на подписание новых соглашений.

Высокий спрос на конкретные отрасли, такие как программирование, маркетинг, проджект менеджмент и вебдизайн, указывает на все большее значение цифровых навыков на мировом рынке труда. Фрилансерам в других отраслях следует развивать эти навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Хотя гендерный разрыв в оплате труда во фрилансе меньше по сравнению с традиционной занятостью, впрочем, он все еще сохраняется. Развитие навыков ведения переговоров и адвокация прозрачности и равенства оплаты труда могут подтолкнуть компании еще больше уравнять условия для женщин, работающих на фрилансе.

Глобальная фриланс-экономика характеризуется ростом спроса на услуги фрилансеров и расширением их роли в различных отраслях. Фрилансеры демонстрируют адаптивность перед лицом экономических вызовов и смотрят в будущее с оптимизмом – 68% из них считают, что спрос на их навыки продолжит расти в 2023 году. Поскольку удаленная работа становится все более распространенной, а ее исполнители стремятся к гибкости, роль фрилансеров на мировом рынке труда, вероятно, будет расти и дальше. Чтобы обеспечить дальнейший успех в этой изменяющейся среде, как бизнес, так и фрилансеры должны быть в курсе новых тенденций и адаптировать свои стратегии и процессы в соответствии с ними.

Украинский фриланс в условиях войны

Несмотря на полномасштабную войну, спрос на услуги украинских фрилансеров среди иностранных заказчиков не снизился. Более того, в середине апреля 2022 года он уже превышал значение прошлого года . Работодатели во всем мире стремились поддержать Украину, пользуясь услугами украинских фрилансеров, что свидетельствует о глобальной солидарности во фриланс-сообществе и его потенциале в содействии социальному и экономическому восстановлению страны.

Растет и популярность фриланса среди украинского бизнеса — в начале лета 2022 года спрос на услуги внештатных работников в Украине был выше, чем за аналогичный период 2021 года. Преимущество фриланса состоит в том, что он дает компаниям доступ к квалифицированным специалистам на проектной основе, а также удобную и безопасную форму сотрудничества.

Активность украинских фрилансеров быстро восстановилась, что демонстрирует их устойчивость и присущую фрилансу гибкость. Возможность работать с любого места, где есть доступ к интернету и электроэнергии, позволяет фрилансерам оперативно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, что делает их надежным тылом для бизнеса. В который раз наши фрилансеры продемонстрировали это осенью 2022 года, когда 70% из них продолжили активно работать даже во время блекаутов.

Об общем и отличном

Говоря о фрилансерах в кризисный период, в первую очередь стоит отметить их адаптивность. На фоне глобальных потрясений эта черта стала ключевой для фриланса и помогла ему сначала остаться на плаву, а потом вообще выйти на новый уровень развития. Кроме этого, устойчивость фрилансеров также помогает бизнесу пережить турбулентные времена, то есть это взаимодействие выгодно для обеих сторон. Отсюда мы видим рост спроса на фрилансеров в Украине и мире.

Что касается самых популярных сфер украинского фриланса, в большинстве своем они соответствуют мировой тенденции. Общие программирование, проектный менеджмент и вебдизайн. Как и на глобальном рынке, в Украине наблюдается стремительная диджитализация бизнеса, в частности, из-за войны войны. Соответственно, мы видим повышение спроса на специалистов диджитал-профессий.

Итак, что же отличает наших фрилансеров? В обоих случаях фрилансеры взяли на себя больше ответной работы на повышение стоимости жизни, однако украинские исполнители прежде всего для того, чтобы иметь возможность обеспечивать семью, помогать близким и, конечно, донатить на ВСУ. В то же время, эксперты отмечают качественное улучшение украинского рынка фриланса. Строгие и непрогнозируемые обстоятельства стали для наших специалистов дополнительной мотивацией работать еще продуктивнее.

Еще одно ключевое отличие состоит в том, что 73% глобальных фрилансеров назвали поиск новых клиентов самой большой проблемой , тогда как в украинском пространстве большого проседания среди зарубежных заказчиков не было, ведь многие в мире пользовались услугами наших фрилансеров, чтобы таким образом помочь Украине.

Если сравнивать цены за услуги, то на международных площадках, таких как Upwork или Fiverr, они в общем выше, чем, например, на украинском Freelancehunt. То есть, на украинских платформах можно найти классных специалистов по ценам ниже, чем на мировом рынке.

Выводы и прогнозы

В целом в украинском фрилансе прослеживаются те же тенденции, что и в мире, иногда даже в большей степени. В обоих случаях четко прослеживается рост активности внештатных специалистов, но несколько по разным причинам. Если активность фрилансеров в мире связана, прежде всего, с повышением стоимости жизни, то у их украинских коллег триггером стала полномасштабная война, заставившая работать с большей интенсивностью ради выживания. Инстинкт самосохранения, а также желание помочь стране в борьбе с агрессором вместе создали импульс, способствовавший активному развитию рынка фриланса в Украине.

Согласно исследованию Freelancehunt, в ближайшие годы в Украине ожидается увеличение количества фрилансеров. Соответственно, возрастет и уровень конкуренции, ведь соперничать по месту под солнцем придется также и с западными коллегами. Поэтому целесообразно было использовать летние периоды, когда бизнес-активность относительно низкая, для подготовки к новому деловому сезону. К примеру, уже сейчас можно улучшить свои навыки написания предложений потенциальным клиентам, чтобы качественно выделиться среди конкурентов, или овладеть искусственным интеллектом для облегчения рутинной работы.