На каких фрилансеров во время войны спрос вырос больше всего: ситуация в топ-5 сферах

По данным сервиса Freelancehunt, наибольшим спросом на рынке фриланса сейчас пользуются направления программирования, дизайна и креатива, работы с текстами и перевода, архитектуры, а также продвижения.

В частности, в сфере программирования спрос среди заказчиков по бюджетам выполненных проектов в период сентября 2022 – февраля 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее больше всего вырос по специализации Node.js – в 4,37 раза.

Также растет спрос на разработчиков мобильных приложений: IOS – в 3,68 раза, Android – в 2,24 раза. Отмечается, что хотя разработчики приложений под технику Apple более популярны, у пользователей iOS в среднем уровень дохода выше, чем у пользователей Android, а значит, и выше вероятность использования приложений, где есть платная подписка.

Спрос на Swift-специалистов вырос в 3,32 раза – пропорционально росту бюджетов на проекты по разработке приложений для iOS. Рост бюджетов на машинное обучение составил 2,54 раза, причем в этой специализации появляется все больше запросов по созданию чат-ботов на основе ChatGPT.

В Java и JavaScript прирост бюджета составляет 144,8% и 125,4% соответственно. В целом это одни из самых популярных языков программирования среди украинских разработчиков. Кроме того, увеличились бюджеты в Python (87,1%), веб-программировании (63,8%), PHP (47,4%) и разработке ботов (42,3%).

Рост спроса на дизайнеров в Freelancehunt объясняют тем, что с началом войны у многих предпринимателей возникла новая задача — переупаковывать или с нуля разработать продукт, соответствующий тренду украинизации или выходу на новые рынки.

Поскольку в последнее время появилось много аналитических материалов и информации, которую лучше подавать вместительно и визуализировать, заказчики стали чаще заказывать и инфографику. Общий бюджет в этой сфере увеличился в 2,87 раза.

Логичный рост бюджетов отмечается и в специализациях "Фирменный стиль" (2,8 раза), "Оформление страниц в соцсетях" (2,73 раза), "Логотипы" (2,85 раза), "Дизайн упаковки" (на 50,9 %).

Кроме того, украинский заказчик стал больше денег вкладывать в видеорекламу (здесь прирост составляет 173,3%), а также в наружную рекламу (+159%), баннеры (+111%) и анимацию (+98,3%).

Поскольку растет спрос на мобильные приложения, растут бюджеты не только на разработку, но и дизайн приложений (67,5%) и интерфейсов (63,5%). Также на 76,8% выросли бюджеты на создание 3D-моделей одежды, архитектурных объектов и так далее.

В свою очередь, закон об изменениях в использовании бизнесом украинского языка и тренд на украинизацию увеличили спрос на переводы и копирайтинг, рерайтинг текстов.

Также предприниматели начали выходить на мировые рынки и для этого делают версии сайтов и соцсетей на языке страны, в которой продвигаются. Все это послужило причиной роста бюджетов по этому направлению.

В частности, бюджеты на покупку ссылок выросли в 2,27 раза, SEO-аудит сайтов – в 2,26 раза, на e-mail маркетинг – на 75,5%, продвижение в соцсетях – на 35,1%, контекстную рекламу – на 33,9%.

Несмотря на продолжение войны, наблюдается и увеличение общих бюджетов и в проектировании (в 2,52 раза), ландшафтном дизайне (2,13 раза) и архитектурных проектах (2,03 раза).

Как прокомментировал руководитель компании Freelancehunt Валентин Зюзин, рост бюджетов по этому пулу направлений свидетельствует о стремительной диджитализации малого и среднего бизнеса, прежде всего в Украине, а также в мире.

По его словам, это достаточно логично, поскольку влияние Covid-19 и войны ускорило переход бизнеса в онлайн и предприниматели, как всегда, обращаются за помощью к фрилансерам. Он считает, что после окончания войны рынок фриланса, скорее всего, ожидает очередной рост спроса как со стороны заказчиков, так и фрилансеров.