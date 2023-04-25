СМИ назвал технологические гиганты, сократившие больше всего сотрудников за последний год

Компания Twitter Inc. стала лидером среди сокращенных сотрудников в технологических компаниях. Об этом сообщило издание Business Insider.

В Twitter уволили 80% сотрудников: около 6300 работников из 7800, работавших в 2022 году, были сокращены после того, как в октябре миллиардер Илон Маск получил контроль над компанией.

На втором месте среди количества увольнений в команде – Meta, объявившей о сокращении почти четверти штата, который в 2022 году составлял около 87 000 сотрудников. Генеральный директор Марк Цукерберг объявил о сокращении 11 000 рабочих мест в ноябре, а затем еще одно сокращение на 10 000 в марте.

Анализ не включает третий раунд сокращений рабочих мест Meta, начавшийся в апреле.

Данные: Business Insider

Как стало известно в апреле, Meta начала новый раунд массовых сокращений. Увольнения могут затронуть 4000 рабочих мест.

Amazon заявил, что в январе уволил 11 000 сотрудников, а в марте сократил еще 9 000 работников. Это составляет 7% от общей численности персонала в 380 000 сотрудников Amazon в 2022 году. Эта цифра не включает работников состава Amazon.

Кроме того, Amazon использует доход от продаж своих акций на фондовых рынках для выплаты заработных плат сотрудникам. В связи с продолжающимся падением цен на акции интернет-сервиса, в 2023 году компания сократит некоторым работникам зарплаты на 15–50%.

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