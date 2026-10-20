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Россия возобновила экспорт дизеля в Турцию и Бразилию: сколько топлива уже отправили

Танкер
Россия возобновила экспорт дизельного топлива / Unsplash

После договоренностей с США о временной отмене санкций на поставку горючего Россия возобновила морской экспорт дизеля. Первые танкеры с грузом по 300 тысяч баррелей каждый уже направляются в турецкие и бразильские порты.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Почему это стало возможным?

9 октября Москва отменила запрет на экспорт дизельного горючего. Ограничение вводилось для преодоления внутреннего дефицита, вызванного ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Этому предшествовали договоренности президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — о поставках топлива на мировые рынки и ослаблении американских санкций.

В то же время эмбарго на импорт со стороны Европейского Союза и Великобритании остается в силе.

Куда поставляют российский дизель

По данным Kpler и LSEG, танкер Leruo, вышедший из российского порта Приморск 16 октября, направляется в бразильский Манаус. Другое судно, Dolunay, отправилось из Приморска 14 октября в турецкую Аланию.

Руководитель отдела геополитических рисков Kpler Мишель Брухард считает, что РФ, вероятнее всего, сначала будет поставлять дизель проверенным покупателям, способным быстро принимать большие объемы вместо поиска новых рынков.

Из-за ожиданий поставок из России турецкие компании уже сократили закупки у местных производителей, таких как Tupras и Socar.

Как отмечают аталитики, в текущем году доля Турции в российском экспорте дизеля составляет около 34%, Бразилии — 24%, а Марокко — 10%. В целом экспорт российского дизеля в этом году упал на 41% - до средних 345 000 баррелей в сутки.

Напомним, 10 октября Трамп провел переговоры с Путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного горючего на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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