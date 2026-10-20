Росія відновила експорт дизеля до Туреччини та Бразилії: скільки пального вже відправили

Після домовленістей із США про тимчасове скасування санкцій на постачання пального Росія відновила морський експорт дизеля. Перші танкери з вантажем по 300 тисяч барелів кожен вже прямують до турецьких та бразильських портів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Чому це стало можливим?

9 жовтня Москва скасувала заборону на експорт дизельного пального. Обмеження запроваджували для подолання внутрішнього дефіциту, викликаного ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Цьому передували домовленості президентів РФ і США — Володимира Путіна і Дональда Трампа — щодо постачання пального на світові ринки та тимчасового послаблення американських санкцій.

Водночас ембарго на імпорт із боку Європейського Союзу та Великої Британії залишається чинним.

Куди постачають російський дизель

За даними Kpler та LSEG, танкер Leruo, який вийшов із російського порту Приморськ 16 жовтня, прямує до бразильського Манауса. Інше судно, Dolunay, вирушило з Приморська 14 жовтня до турецької Аланії.

Керівниця відділу геополітичних ризиків Kpler Мішель Брухард вважає, що РФ, найімовірніше, спочатку постачатиме дизель перевіреним покупцям, здатним швидко приймати великі обсяги, замість пошуку нових ринків.

Через очікування поставок із росії турецькі компанії вже скоротили закупівлі у місцевих виробників, таких як Tupras та Socar.

Як зазначають аталітики, цьогоріч частка Туреччини в російському експорті дизеля становить близько 34%, Бразилії — 24%, а Марокко — 10%. Загалом експорт російського дизеля цього року впав на 41% — до середніх 345 000 барелів на добу.

Нагадаємо, 10 жовтня Трамп провів переговори з Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.