Twitter сократил еще больше сотрудников, контролирующих модерацию контента

Компания Twitter Inc. под руководством нового владельца Илона Маска провела новую волну сокращений сотрудников, занимавшихся глобальной модерацией контента.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, вечером в пятницу из Twitter уволили по меньшей мере десяток сотрудников офисов компании в Дублине и Сингапуре.

Среди уволенных - Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был относительно недавно принят на работу; и Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов.



Также были сокращены сотрудники команд, которые занимались политикой социальной сети в отношении дезинформации и государственных СМИ на платформе.

Отмечается, что глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила, что несколько членов команд были сокращены, но отрицает, что они касались нескольких подразделений, упомянутых Bloomberg.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег. Позже Маск заверил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.