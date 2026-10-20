Российские обстрелы повредили два отделения Ощадбанка в Киеве и Ровенской области: какие последствия

В результате российских атак 20 октября 2026 года получили повреждения и разрушения два отделения Ощадбанка в Ровенской области и в столице.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

В Дубно Ровенской области российский беспилотник попал в здание торгового центра, где располагалось отделение банка. По предварительным данным финансового учреждения, имущество банка в Дубне уничтожено полностью.

Кроме того, вражеский удар получил отделение Ощадбанка в Киеве, расположенное на улице Васильковской. В результате атаки повреждено имущество банка.

В обоих случаях сотрудники и клиенты банка не пострадали. В настоящее время финучреждение находится в связи с представителями местных властей, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и других компетентных органов для ликвидации последствий инцидентов.

Напомним, во время очередного вражеского обстрела Херсона 22 сентября во вражеский удар попало одно из зданий Сбербанка. В результате попадания артиллерийского снаряда сооружение претерпело значительные разрушения.