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Ощадбанк проверил устойчивость работы отделений в четырех прифронтовых областях: как они защищены

Ощадбанк
Ощадбанк проверил работу отделений в прифронтовых областях / РБК

Ощадбанк проверил устойчивость работы отделений в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях в условиях военных вызовов.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе банка.

Проверку провел заместитель председателя правления банка Евгений Драчко-Ермоленко. Он оценивал готовность отделений к перебоям с электроснабжением, исправность систем безопасности и организацию работы.

Как защищают отделение

Все отделения в регионах прифронтовых оборудованы резервными источниками питания и обеспечены запасами горючего. В наиболее опасных районах банк также использует защитные роллеты, бронированные конструкции, габионы и антидроновые сетки.

В ходе проверок особое внимание было уделено безопасности работников и клиентов, а также готовности учреждений работать при отсутствии электроэнергии.

"Главная цель инспекции — убедиться, что все наши безопасность, инженерные и операционные решения полностью исправны и эффективно защищают людей и банковскую инфраструктуру", — отметил Драчко-Ермоленко.

Сколько отделений работает у фронта

В четырех областях функционируют 196 отделений Ощадбанка:

  • 71 - в Днепропетровской области;
  • 59 - в Харьковской;
  • 35 - в Сумской;
  • 24 – в Запорожской.

По итогам восьми месяцев 2026 года все четыре прифронтовых филиала вошли в первую десятку банка по операционной прибыли.

По состоянию на 1 сентября Днепропетровский, Харьковский и Сумский филиалы также входили в десятку лидеров по объемам кредитования и привлеченных средств. Сумской филиал занял четвертое место по объему кредитов юридическим лицам. Днепропетровский филиал был третьим по остаткам средств клиентов, а Харьковский — третьим по объему вкладов населения среди региональных управлений банка.

Напомним, во время очередного вражеского обстрела Херсона 22 сентября во вражеский удар попало одно из зданий Ощадбанка. В результате попадания артиллерийского снаряда сооружение претерпело значительные разрушения.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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