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Ощадбанк проверил устойчивость работы отделений в четырех прифронтовых областях: как они защищены
Ощадбанк проверил устойчивость работы отделений в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях в условиях военных вызовов.
Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе банка.
Проверку провел заместитель председателя правления банка Евгений Драчко-Ермоленко. Он оценивал готовность отделений к перебоям с электроснабжением, исправность систем безопасности и организацию работы.
Как защищают отделение
Все отделения в регионах прифронтовых оборудованы резервными источниками питания и обеспечены запасами горючего. В наиболее опасных районах банк также использует защитные роллеты, бронированные конструкции, габионы и антидроновые сетки.
В ходе проверок особое внимание было уделено безопасности работников и клиентов, а также готовности учреждений работать при отсутствии электроэнергии.
"Главная цель инспекции — убедиться, что все наши безопасность, инженерные и операционные решения полностью исправны и эффективно защищают людей и банковскую инфраструктуру", — отметил Драчко-Ермоленко.
Сколько отделений работает у фронта
В четырех областях функционируют 196 отделений Ощадбанка:
- 71 - в Днепропетровской области;
- 59 - в Харьковской;
- 35 - в Сумской;
- 24 – в Запорожской.
По итогам восьми месяцев 2026 года все четыре прифронтовых филиала вошли в первую десятку банка по операционной прибыли.
По состоянию на 1 сентября Днепропетровский, Харьковский и Сумский филиалы также входили в десятку лидеров по объемам кредитования и привлеченных средств. Сумской филиал занял четвертое место по объему кредитов юридическим лицам. Днепропетровский филиал был третьим по остаткам средств клиентов, а Харьковский — третьим по объему вкладов населения среди региональных управлений банка.
Напомним, во время очередного вражеского обстрела Херсона 22 сентября во вражеский удар попало одно из зданий Ощадбанка. В результате попадания артиллерийского снаряда сооружение претерпело значительные разрушения.