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Новости
Дата публикации

Россияне разрушили здание Ощадбанка в прифронтовой зоне: детали вражеской атаки

отделение Ощадбанка
Удар по зданию банка прошел без пострадавших среди сотрудников / Ощадбанк

Во время очередного вражеского обстрела Херсона 22 сентября во вражеский удар попало одно из зданий Ощадбанка. В результате попадания артиллерийского снаряда сооружение претерпело значительные разрушения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, благодаря заблаговременному решению о переносе работы управления в более безопасную локацию пострадавших нет, ведь всех сотрудников, имущество и ценности финучреждения эвакуировали заранее.

Несмотря на разрушение, банк продолжает непрерывно оказывать услуги жителям региона через альтернативные каналы и цифровые сервисы.

Как подчеркнул председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион, главным приоритетом остается жизнь и здоровье людей, а также сохранение активов. По его словам, адаптация к угрозам безопасности позволяет банку оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

По данным Ощадбанка, в настоящее время у него 15 мобильных отделений на базе автомобилей, из которых 10 работают в прифронтовых регионах, еще пять – в отдаленных общинах.

Сеть банка насчитывает 1150 отделений, из которых 460 входят в систему Power Banking и снабжены автономным питанием и резервной связью.

Несмотря на сложные условия, с конца первого квартала 2026 года количество клиентов-физлиц увеличилось более чем на 80 тысяч, в том числе зафиксирован рекордный месячный прирост в августе. В августе клиентская база увеличилась на 69,4 тыс. клиентов – это наибольший месячный прирост с начала года.

Напомним, в результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров. Часть абонентов может столкнуться с перебоями со связью.

Автор:
Татьяна Бессараб

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